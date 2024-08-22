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Олександр Зінченко створив кіберспортивну організацію Passion UA.

Українську кіберспортивну організацію Passion UA створив Олександр Зінченко — футболіст збірної України, гравець Арсенала та амбасадор відповідальної гри VBET Ukraine. У складі клубу команди з CS2, Dota 2 й Apex Legends.

Розвивати кіберспорт в Україні Олександру допомагають успішний тренер із CS Михайло «kane» Благін, досвідчений капітан CS2 Родіон "fear" Смик, елітний гравець Apex Legends Максим "Max-Strafe" Стаднюк та інші амбітні кіберспортивні таланти.

Засновник Passion UA Олександр Зінченко каже: "Відколи я вперше занурився у світ кіберспорту, мене захопила його інтенсивність, товариство й безмежний потенціал гри як виду спорту. Ми прагнемо створити спільноту, яка процвітає завдяки взаємній повазі, спортивному духу та незламному прагненню до досконалості".

Кіберспорт дістав офіційне визнання в Україні лише 2022 року. Однак нашу країну добре знають у світі саме завдяки цій дисципліні. Протягом останніх десятиріч Україна була відома і своїми командами, і виконавцями, і результатами на турнірах. Саме тому VBET Ukraine вбачає в українському кіберспорті величезний потенціал для розвитку як на українській, так і світовій арені.

"В умовах браку державного фінансування галузі партнерська підтримка допоможе забезпечити стабільність і постійний розвиток індустрії та покривати витрати на обладнання, тренувальні бази, поїздки на змагання й інші операційні потреби", — кажуть у VBET Ukraine.

VBET Ukraine працює на українському ринку з 2020 року на підставі ліцензій, виданих Комісією з питань регулювання азартних ігор та лотерей. Крім партнерства з українською Прем’єр-лігою, VBET Ukraine є також преміум-партнером національної збірної України з футболу та низки спортивних клубів і федерацій.

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ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВБЕТ УКРАЇНА" Україна, 04071, місто Київ, вул. Верхній Вал, будинок 10, приміщення групи, 12. КОД ЄДРПОУ 43904440 РІШЕННЯ ПРО ВИДАЧУ ЛІЦЕНЗІЇ № 314 від 31.05.2021 Ліцензія на організацію та проведення азартних ігор казино в мережі Інтеренет, видана Комісією з регулювання азартних ігор і лотерей, від 03.06.21 р., строк дії 5 років.