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Суперник Динамо у ЛЧ підсилив свою середню ланку.

Півзахисник Боббі Кларк перейшов з англійського Ліверпуля до австрійського РБ Зальцбург. Про це повідомляє офіційний сайт "биків".

Зазначається, що 19-річний гравець підписав контракт до 30 червня 2029 року. Він виступатиме за новий клуб під 10-м номером.

За інформацією Трансфермаркт, РБ Зальцбург заплатив Ліверпулю за молодого англійця 11,8 млн. євро.

Підкреслимо, що у протистоянні з київським Динамо Кларк не зможе прийняти участь через неможливість включення його до заявки на раунд плей-офф Ліги чемпіонів.

Минулого сезону Боббі Кларк відіграв за основний склад "червоних" 12 матчів, забив один гол та віддав дві результативні передачі.

Нагадаємо, вчора, 21-го серпня, Динамо Київ програло першу частину дуелі проти Зальцбурга у рамках плей-офф Ліги чемпіонів.