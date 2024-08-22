Інше

Головний тренер "синьо-жовтих" викликав до команди 24 гравців.

На початку вересня молодіжна збірна України проведе два матчі відбірного циклу Євро-2025. Про це повідомляє прес-служба УАФ.

У розташування національної команди головний тренер Унаї Мельгоса викликав 24 гравців.

Нагадаємо, у першій грі Україна зіграє проти Сербії. Гра пройде 6 вересня у латвійській Ризі на стадіоні LNK Sporta Parks, о 19:00 за Києвом.

Потім у другому матчі українці зустрінуться із Північною Ірландією на стадіоні Шоуграундс у Балліміні. Матч пройде 10 вересня о 21:45 за Києвом.

Склад молодіжної збірної України

Воротарі: Руслан Нещерет (Динамо Київ), Кіріл Фесюн (Шахтар), Яків Кінарейкін (Карпати).

Захисники: Арсеній Батагов (Трабзонспор), Володимир Салюк (Металіст 1925), Роман Дідик, Віталій Роман (обидва — Рух), Тарас Михавко, Костянтин Вівчаренко (обидва — Динамо Київ), Ілля Крупський (Ворскла), Артем Смоляков (Полісся).

Півзахисники: Іван Варфоломєєв (Слован), Максим Мельниченко, Олег Очеретько (обидва — Карпати), Валентин Рубчинський, Назар Волошин, Максим Брагару (усі — Динамо Київ), Єгор Ярмолюк (Брентфорд), Олександр Яцик (Зоря), Олег Федор, Ілля Квасниця (обидва — Рух), Максим Хлань (Лехія).

Нападники: Ігор Краснопір (Рух), Ігор Горбач (Зоря).

Після шести турів Україна набрала 18 очок і посідає перше місце у групі, випереджаючи Англію за додатковими показниками. Сербія йде третьою з 10 балами, а Північна Ірландія має шість балів попереду Люксембургу та Азербайджану.