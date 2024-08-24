Завершилася 912 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

ВТРАТИ ВОРОГА

ГОЛОВНІ НОВИНИ (hromadske)

🔸 Прем'єр-міністр Індії під час візиту до Києва заявив, що хоче "як друг" відіграти роль у мирному врегулюванні російської-української війни. Водночас Україна не бачить Індію як посередника в переговорах з росією.

🔸 Байден напередодні Дня Незалежності України поговорив із Володимиром Зеленським. Він також оголосив про новий пакет військової допомоги.

🔸 У Харківській області тривають стабілізаційні заходи на місці контратаки Третьої штурмової. Українські військові атакували позиції та логістику 20 гвардійської загальновійськової армії рф.

🔸 Суд відмовився задовольнити скаргу військового Богдана Кротевича на ДБР, яке не стало порушувати справу проти екскомандувача Об'єднаних сил ЗСУ Юрія Содоля.

🔸 У росії буцімто визначилися з відповіддю на наступ Сил оборони у Курській області. Кажуть, що на Київ чекає "суворе покарання".

ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ (22:00)

Сили оборони України продовжують відбивати атаки. Ситуація на Покровському напрямку залишається напруженою. Противник веде активні наступальні дії, намагаючись покращити тактичне положення, наші захисники завдають ворогу значних втрат у живій силі та техніці.

На даний час за поточну добу відбулося 125 бойових зіткнень. По території України сьогодні держава-терорист завдала двох ракетних ударів із застосуванням трьох ракет, 52 авіаційних удари, скинувши при цьому 72 КАБ. Окрім того, загарбники задіяли для ударів 479 дронів-камікадзе та здійснили понад 3000 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах із використанням різних типів зброї. 

На Харківському напрямку російські терористи намагаються потіснити наші підрозділи в районах Вовчанська та Глибокого. Триває бій поблизу Вовчанська.
Сьогодні українським захисникам на Харківському напрямку вдалось ліквідувати та поранити більше 70 окупантів, знищити чотири артилерійські системи, дві бойові броньовані машини, 48 БпЛА, чотири одиниці автомобільної та п'ять одиниць спеціальної техніки, також було пошкоджено танк, артилерійську систему, бойову броньовану машину та п'ять автомобілів окупантів.

15 разів ворог атакував наші позиції на Куп'янському напрямку. Поблизу населених пунктів Петропавлівки, Курилівки, Синьківки та Стельмахівки підрозділи Сил оборони відбили одинадцять наступальних дій. Ситуація напружена, триває чотири боєзіткнення. 

На Лиманському напрямку за день російські війська 11 разів атакували українських захисників в районах Макіївки, Дружелюбівки, Новосадового, Невського, Торського та Тернів. Бої продовжуються у двох локаціях.

Ворог сім разів, штурмовими діями, намагався витіснити наших захисників з позицій в районах Верхньокам'янського, Виїмки, Білогорівки та Спірного на Сіверському напрямку. Всі атаки відбиті, противник успіху не мав.

На Краматорському напрямку українські воїни відбили 20 спроб загарбників просунутись поблизу Часового Яру, Калинівки та Іванівського. Триває вісім боєзіткнень. Ситуація контрольована. 

На Торецькому напрямку, де окупанти за підтримки авіації сім разів атакували наші позиції поблизу Неліпівки та Торецьку — шість боєзіткнень вже завершені. Бій триває поблизу Неліпівки.

Основні зусилля ворог спрямовує на Покровськ, тут, впродовж дня, агресор 33 рази атакував в районах Воздвиженки, Калинового, Новогродівки, Гродівки, Птичого, та Зеленого Поля. 22 атаки українські захисники вже відбили, ще 11 боєзіткнень досі тривають. За попередніми підрахунками сьогодні окупанти на даному напрямку втратили понад 220 військовослужбовців вбитими та пораненими.

На Курахівському напрямку на цей час доби наші захисники відбили 14 ворожих спроб атакувати наші позиції. Загарбники намагалися просунутися поблизу Костянтинівки, Георгіївки, Красногорівки та Карлівки. Бої не вщухають, на даний час триває п'ять боєзіткнень.

На Времівському напрямку сьогодні агресор дев'ять разів намагався штурмувати передній край оборони в напрямку Водяного та Вугледару. Українські воїни зупинили чотири атаки противника, ще п'ять атак триває.

Сьогодні на Оріхівському та Придніпровському напрямках активних дій окупантів не відмічено, але ворог завдає авіаційних ударів та обстрілює територію українських міст та сіл.

Сили оборони України продовжують ведення операції на Курському напрямку. 

Сьогодні за ефективну бойову роботу слід відзначити воїнів 35 окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Остроградського.

ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО

"Сьогодні вже довгий і результативний день для нашої держави. І будуть іще наші міжнародні активності сьогодні. Тож зараз – тільки частина звіту за день.

Перше – День прапора. Мав честь привітати всіх наших людей, і зокрема всіх наших воїнів, зі святом. І пишаюсь усіма, хто робить наші синьо-жовті кольори такими сильними й достойними. Пишаюсь усіма нашими людьми, які захищають державу, захищають нашу незалежність. Це відображення саме таких наших людей – повага світу до України та той факт, що українські прапори можна побачити в усіх провідних столицях демократичного світу. 
 
Також сьогодні хочу подякувати Харкову – це День Харкова. Справді героїчне місто, місто людей і життя. Від початку цього травня нашим силам вдалося відбити спробу Росії наступати на Харків, зламати це наше місто та всю Харківщину.

Говорив із Головкомом Сирським, зокрема щодо боїв на Харківщині. Витискаємо російську армію. Поступово. Окупант не підкорить Харків. Не підкорить усю нашу Україну. Я дякую кожному й кожній, хто береже життя в Україні, хто береже наш Харків та всі інші міста й села нашої держави. І ми зробимо все, щоб повернути справжню безпеку. І міста героїв обов’язково стануть містами миру".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!