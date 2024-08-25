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До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 24 серпня 2024 року.

Завершилася 913 доба героїчного протистояння Українського народу р осійському повномасштабному воєнному вторгненню.

ВТРАТИ ВОРОГА

Серед новин:

- Ще 115 наших захисників повернулися сьогодні додому. Це воїни Національної гвардії, Збройних Сил, Військово-морських сил, Державної прикордонної служби.

- Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський вручив державні нагороди воїнам-десантникам, які ведуть бойові дії на території Курської області РФ.

- Володимир Зеленський заявив, що операція України в Курській області РФ допомогла запобігти окупації частини Сумщини і міста Суми.

- Володимир Зеленський заявив, що українські нові збройні рішення, зокрема ракета "Паляниця", про перше застосування якої він повідомляв раніше, є реальним способом для України діяти, поки партнери "гальмують" із прийняттям рішень.

- Президент Польщі Анджей Дуда прибув до Києва з нагоди Дня Незалежності України.

- Із 1 вересня послом Польщі в Україні стане Пйотр Лукасевич, заявили в польському МЗС.

Щодо дій ворога на окремих напрямках

Загалом від початку цієї доби відбулося 119 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому вогневого ураження. Найгарячіша ситуація залишається на Покровському напрямку.

Російські загарбники завдали по території України два удари, випустивши 10 ракет, та 71 авіаудар, скинувши 95 КАБів. Крім цього, залучили для ураження 506 дронів-камікадзе та здійснили понад 3100 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

На Харківському напрямку відбулося два боєзіткнення неподалік Глибокого та Вовчанська, де наразі продовжується один бій.

На Куп’янському напрямку ворог 10 разів атакував оборонні рубежі наших воїнів біля Синьківки, Новоселівки та Стельмахівки. Дев’ять бойових зіткнень завершено, одне — досі триває.

На Лиманському напрямку впродовж дня відбулося 11 боєзіткнень. Російські загарбники здійснили штурмові дії поблизу Дружелюбівки, Макіївки, Новосадового та Діброви. На даний момент продовжуються дві атаки.

На Сіверському напрямку оборонці української землі відбивали чотири ворожі штурми у районі Виїмки та Спірного. Три атаки зупинено, одна — триває. Ситуація під контролем наших військ.

На Краматорському напрямку точилося 16 боїв неподалік Григорівки, Калинівки, Часового Яру та Ступочок. На цей час продовжуються три з них.

На Торецькому напрямку відбулося дев’ять боєзіткнень. Росіяни атакували українські війська біля Диліївки, Неліпівки та Торецька. Наразі триває один ворожий штурм.

На Покровському напрямку, від початку цієї доби, розпочалося 45 боїв у районах населених пунктів Воздвиженка, Зелене Поле, Гродівка, Миролюбівка, Новогродівка, Калинове та Птиче. Сили оборони відбили 41 атаку, чотири — ще продовжуються.

Сьогодні на цьому напрямку було знешкоджено 288 окупантів, з них 121 — безповоротно. Також знищено бойову машину піхоти, самохідну артилерійську установку, 120-мм міномет, три БПЛа, три авто та три одиниці мототехніки. До того ж пошкоджено танк, бронетранспортер, БМП, броньовану ремонтно-евакуаційну машину, шість артсистем, міномет та 11 одиниць автотранспорту.

На Курахівському напрямку ворог 15 разів атакував наші позиції поблизу Карлівки, Красногорівки, Георгіївки та Костянтинівки. Одинадцять боєзіткнень завершено, чотири — досі продовжуються.

На Времівському напрямку противник здійснив три безрезультатні наступальні дії у бік Вугледару, Водяного та Катеринівки.

На Оріхівському напрямку ворог також не мав успіху, атакуючи оборонні рубежі наших підрозділів біля Малої Токмачки та Новоандріївки.

На інших напрямках — без особливих змін.

Звернення Президента України Володимира Зеленського

"Сьогодні ми відзначаємо 33-й День Незалежності України. І ми впевнені: українці завжди будуть відзначати це своє свято у своїй вільній столиці та у своїй власній суверенній державі.

Україна завжди зберігатиме незалежність, і це вже ніколи не буде під питанням. Ми всі разом дали відповідь – і це історична відповідь – завдяки нашій єдності, нашій сміливості, нашій спільній роботі. Відповідь, чи бути Україні, чи бути українцям. Коли зовнішня агресія ставить таке запитання перед нацією, усе залежить від мільйонів людей – кожен своїми діями визначає долю всього народу, і весь народ своєю спільною силою визначає долю кожного.

Україно, я вітаю тебе з Днем Незалежності!

Українці, я пишаюся вами!".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!