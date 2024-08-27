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Поляк прийняв доволі несподіване рішення.

Голкіпер Войцех Щесни на своїй сторінці в Instagram оголосив про завершення кар'єри.

Останнім клубом 34-річного поляка був Ювентус, який він залишив майже два тижні тому. На рахунку голкіпера 252 матчі за туринців. Влітку гравець міг перебратися до саудівського Ан-Насра, але трансфер зірвався.

Раніше він також виступав за Арсенал (181М). Рому (81М) та Брентфорд (28М) Щесни представляв на правах оренди.

"Кожна історія має кінець, але в житті кожен кінець є новим початком. Що принесе мені цей новий шлях — час покаже. Але якщо останні 18 років чогось навчили мене, так це того, що немає нічого неможливого, і повірте мені, я буду мріяти про ВЕЛИКЕ!", — заявив ексгравець.

За збірну Польщі Войцех провів 84 поєдинки, дебютувавши за свою національну команду ще в 2009 році.

На клубному рівні голкіпер здобув 11 трофеїв, зокрема тричі вигравши з Ювентусом чемпіонат Італії.