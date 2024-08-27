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Українець приніс перемогу своїй команді в матчі чемпіонату Греції.

Центральний нападник Олімпіакоса Роман Яремчук на своїй сторінці в Instagram висловився щодо дебютного голу за новий клуб.

Вчора, 26 серпня, колектив Хосе Луїса Менділібара приймав Каллітею в 2 турі чемпіонату Греції. Українець з'явився на полі на 69-й хвилині матчу, за 10 хвилин вивівши Олімпіакос уперед (2:1). Гол 28-річного гравця виявився вирішальним у поєдинку.

"Важлива перемога перед нашими вболівальниками. Задоволений своїм прогресом за останні тижні, працюю над тим, щоб стати ще кращим. Дякую Богу за його допомогу", — додав Яремчук.

У 3 турі чемпіонату Греції пірейці гостюватимуть у ПАС Ламії. Матч відбудеться в суботу, 31 серпня (початок — о 19:30 за Києвом).