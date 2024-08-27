Португалець завершує перехід до Саудівської Аравії.
Жоау Канселу, getty images
27 серпня 2024, 20:35
Жоау Канселу близький до переходу в Аль-Хіляль.
Інсайдер Фабріціо Романо повідомляє, що захисник уже пройшов першу частину медогляду. Найближчими годинами документи про його трансфер мають бути підписані.
Манчестер Сіті отримає 25 млн євро з урахуванням бонусів. Португальцю в Саудівській Аравії платитимуть до 15 млн євро на рік (після вирахування податків).
Нагадаємо, що минулий сезон Канселу провів в оренді в Барселоні.