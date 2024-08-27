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Португалець завершує перехід до Саудівської Аравії.

Жоау Канселу близький до переходу в Аль-Хіляль.

Інсайдер Фабріціо Романо повідомляє, що захисник уже пройшов першу частину медогляду. Найближчими годинами документи про його трансфер мають бути підписані.

Манчестер Сіті отримає 25 млн євро з урахуванням бонусів. Португальцю в Саудівській Аравії платитимуть до 15 млн євро на рік (після вирахування податків).

Нагадаємо, що минулий сезон Канселу провів в оренді в Барселоні.