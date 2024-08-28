Інше

До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 27 серпня 2024 року.

Завершилася 916 доба героїчного протистояння Українського народу р осійському повномасштабному воєнному вторгненню.

ВТРАТИ ВОРОГА

Серед новин:

- Представники Служб безпеки сімох європейських країн заявили про загрозу диверсій Росії на енергетичних об'єктах Норвегії, яка зараз є найбільшим у Європі постачальником природного газу.

- Зеленський каже, що на цьому етапі діалог із Путіним не має сенсу, оскільки керівник держави-агресора не хоче закінчувати розв’язану проти України війну дипломатичним шляхом.

- Надані західними партнерами винищувачі F-16 брали участь у відбитті наймасованішої комбінованої повітряної атаки РФ по Україні 26 серпня та знищували ракети і дрони противника, повідомив Зеленський.

- Американські військові допомогли покращити системи РЕБ на винищувачах F-16, які союзники передали Україні, повідомив підрозділ Повітряних сил США 350th Spectrum Warfare Wing.

- Україна успішно випробувала першу балістичну ракету власного виробництва, повідомив Зеленський під час пресконференції.

Щодо дій ворога на окремих напрямках

На Харківському напрямку агресор продовжував наступальні дії. Тут відбулося три бойових зіткнення в районі населеного пункту Вовчанськ.

На Куп’янському напрямку кількість атак за добу склала 16. Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля Новоосинового, Глушківки, Стельмахівки та Андріївки.

На Лиманському напрямку наші війська відбили 20 атак окупантів в районах Макіївки, Греківки, Дружелюбівки, Невського, Новосадового та Торського.

На Сіверському напрямку Силами оборони України відбито сім штурмових дій поблизу Спірного, Верхньокам’янського та Виїмки.

На Краматорському напрямку наші воїни зупинили п’ять спроб противника прорвати оборону в районі Часового Яру.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 15 атак у районах Торецька і Нью-Йорка.

На Покровському напрямку наші захисники відбивали 60 штурмових дій в районах населених пунктів Калинове, Воздвиженка, Новоолександрівка, Пантелеймонівка, Зелене Поле, Миролюбівка, Гродівка, Новогродівка, Мемрик, Михайлівка та Карлівка. Українські захисники роблять усе можливе для утримання оборонних рубежів та позицій, завдають ворогу відчутних втрат.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили ворожі атаки поблизу Красногорівки, Гострого, Георгіївки та Костянтинівки, де ворог 18 разів намагався прорвати оборону наших військ.

На Времівському напрямку ворог здійснив 22 штурмові дії в напрямку Водяного, Вугледару та поблизу Пречистівки, під час штурмів активно задіював бронетехніку.

На Оріхівському напрямку ворожі підрозділи активних наступальних дій не проводили.

На Придніпровському напрямку окупанти здійснили чотири безуспішні спроби вибити підрозділи Сил оборони з зайнятих позицій.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник зберігає військову присутність, здійснює обстріли населених пунктів з території рф.

Ворог на всіх напрямках не припиняє спроби штурмів позицій українських захисників, задіює для цього значні сили. Незважаючи на це, наші воїни продовжують стримувати ворога та завдавати йому значних втрат.

Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1280 осіб. Також українські воїни знешкодили 12 танків, 19 бойових броньованих машин, 52 артилерійські системи, одну РСЗВ, 120 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 103 ракети, 58 автомобілів та три одиниці спеціальної техніки окупантів.

Звернення Президента України Володимира Зеленського

Президент України Володимир Зеленський заперечив, що операція ЗСУ на Курщині зірвала енергетичні переговори в Катарі та неочікувано розповів про досягнення заступника голови його Офісу Олега Татарова.

"Це зовсім не пов'язані речі — Курська операція і зустріч у Катарі. Курська операція не пов'язана з жодним із пунктів формули миру", — сказав він у відповідь на запитання кореспондентки ВВС Україна Оксани Тороп на пресконференції у Києві.

Натомість наступ на Курщині, за його словами, пов'язаний із самітом миру — "бо курська операція є одним із пунктів плану перемоги України".

"Курська операція має абсолютно інші цілі, ніж зустріч по енергетиці з колегами", — наголосив Зеленський.

Що ж до зустрічі у Катарі, то вона, сказав Зеленський, не зірвалися, а "була проведена онлайн".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!