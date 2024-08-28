Колишній суперник київського Динамо залишився без єврокубків у кампанії-2024/25.
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28 серпня 2024, 22:11
У рамках матчу-відповіді плей-оф кваліфікації Ліги конференцій УЄФА бельгійський Гент повторно здобув перемогу над сербським Партизаном із рахунком 1:0 та пробився до фінального турніру третього за престижем єврокубка.
Таким чином, Партизан не зміг пройти кваліфікацію в жоден із трьох єврокубків, в яких сербський колектив брав участь протягом цього сезону.
Нагадаємо, що в кваліфікації до Ліги чемпіонів Партизан вилетів від київського Динамо, а у рамках відбору до Ліги Європи серби не змогли подужати швейцарське Лугано.
Нагадаємо, що в минулому сезоні першою командою в історії, якій не вдалося прийти кваліфікацію жодного з трьох єврокубкових турнірів, був колишній український клуб Дніпро-1.