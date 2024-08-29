Інше

Таким є бажання самого футболіста.

Бельгійський центральний півзахисник Жозеф Нонге долучився до лав юнацьких команд у структурі туринського Ювентуса ще влітку 2021 року, коли за нього було сплачено Андрелехту 540 тис. євро.

Після цього вже 19-річний виконавець провів уже три сезони в Італії, пройшов крізь команди "б’янконері" U-17, U-19 та U-23, а також дебютував у основному складі й уже встиг відіграти чотири матчі.

Разом із цим, Нонге виступав у складі збірних Бельгії відповідних вікових категорій, уключно з U-18 та U-20.

Здавалося б, це — гарний початок кар’єри, однак оточення футболіста сповістило Ювентус, що адаптація футболіста до життя в Італії минула не без проблем.

Цього літа, коли залишається ще два роки до завершення дії чинного контракту, а попередній раз угоду було оновлено минулого літа, Жозеф попросив туринців відпустити його назад на батьківщину.

Той-таки Андерлехт готовий реалізувати цей трансфер, але тепер доведеться домовлятись із Ювентусом щодо більшої вартості трансферу.

Юве хоче отримати, як мінімум, 2 млн євро.