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Іспанець продовжить кар'єру в Австрії.

Півзахисник Ліверпуля Стефан Байчетич відправляє в оренду до австрійського РБ Зальцбург. Про це повідомляє офіційний сайт "биків".

Зазначається, що орендна угода розрахована до кінця сезону-2024/25. В новому клубі 19-річний гравець гратиме під 8 номером.

Чинна трудова угода гравця з англійським клубом розрахована до 30 червня 2025 року. За інформацією Трансфермаркт, ринкова вартість футболіста складає 11 млн. євро.

У минулому сезоні Байчетич узяв участь у шести матчах Ліверпуля у всіх турнірах, в яких відзначився однією результативною передачею.