Завершилася 919 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

ВТРАТИ ВОРОГА

ГОЛОВНІ НОВИНИ (hromadske)

🔸 Зеленський звільнив Миколу Олещука з посади командувача Повітряних сил України після катастрофи F-16. Його тимчасово замінить генерал-лейтенант Анатолій Кривоножко.

🔸 У Харкові росіяни поцілили по 12-ти поверховому житловому будинку в Індустріальному районі міста. Наразі відомо про 7 загиблих та 59 постраждалих, серед них 9 дітей.

🔸 Із окупації повернули ще 14 дітей. Родини з дітьми вдалося вивезти з тимчасово окупованих територій Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.

🔸 Законопроєкт про регулювання Telegram з'явиться вже до кінця вересня.

🔸 МЗС України закликало Монголію заарештувати путіна, коли той приїде з візитом.

🔸 Українські військові за добу взяли під контроль ще 5 км² території на Курщині — повідомив Сирський. А Зеленський додав, що на Курщині відбулося "чергове поповнення обмінного фонду".

🔸 Польща допомогла втекти ймовірному підривнику "Північного потоку" — пишуть німецькі видання t-online та Spiegel.

ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ (22:00)

Загалом від початку цієї доби відбулося 179 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому вогневого ураження. Найгарячіша ситуація залишається на Покровському напрямку, також ворог активний на Куп’янському, Лиманському та Курахівському напрямках.

Російські загарбники завдали по території України два удари трьома ракетами та 61 авіаудар, скинувши 73 КАБи. Крім цього, залучили для ураження 573 дрони-камікадзе та здійснили понад 3180 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

На Харківському напрямку відбулося сім боєзіткнень. Сили оборони відбивали атаки росіян неподалік Плетенівки, Липців та Вовчанська. Одна ворожа атака досі продовжується.

На Куп’янському напрямку ворог проводив наступальні дії біля Синьківки, Колісниківки, Новоосинового, Лозової, Андріївки, Стельмахівки та Глушківки. Двадцять шість боїв завершено, чотири – ще тривають.

На Лиманському напрямку російські загарбники штурмували позиції Сил оборони поблизу Твердохлібового, Новосергіївки, Дружелюбівки, Греківки, Чернещини, Макіївки, Невського та Новосадового. Українські захисники відбили 21 атаку, одна – продовжується неподалік Дружелюбівки.

На Сіверському напрямку наші захисники відбили чотири ворожі наступи у районі Верхньокам’янського, Івано-Дар'ївки та Виїмки.

На Краматорському напрямку точилося 12 боїв, зокрема, біля Калинівки, Часового Яру, Ступочок, Іванівського, Андріївки та Предтечиного. Сили оборони зупинили усі ворожі атаки загарбників.

На Торецькому напрямку відбулося 15 боєзіткнень. Росіяни штурмували позиції українських підрозділів поблизу Торецька та Неліпівки. На цей час триває одна атака противника.

На Покровському напрямку, від початку цієї доби, точилося 55 боїв у районах населених пунктів Зелене Поле, Воздвиженка, Гродівка, Карлівка, Новогродівка, Маринівка, Миролюбівка, Михайлівка та Селидове. Наші захисники відбили 52 наступальні дії, три — ще продовжуються.

Сьогодні на цьому напрямку було знешкоджено 318 окупантів, з них 132 — безповоротно. Також знищено танк, бойову машину піхоти, вісім БпЛА та дві одиниці автотранспорту. До того ж пошкоджено бронетранспортер, три артилерійські системи та два автомобілі.

На Курахівському напрямку ворог 23 рази атакував поблизу Українська, Галицинівки, Красногорівки, Георгіївки та Костянтинівки. Двадцять два боєзіткнення завершено, одне — досі продовжуються.

На Времівському напрямку противник здійснив вісім безрезультатних спроб витіснити наші підрозділи із займаних рубежів оборони біля Вугледару та Водяного.

На Оріхівському напрямку ворог також не мав успіху під час наступальної дії біля Роботиного.

На Придніпровському напрямку, двічі атакуючи позиції Сил оборони, противник зазнав поразки.

На інших напрямках — без особливих змін.

Сьогодні варто відзначити воїнів 25 окремої повітрянодесантної Січеславської бригади, які ефективно нищать ворога, завдаючи йому вагомих втрат у живій силі та техніці.

ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО

"У Харкові тривають рятувальні операції в місцях влучання російських бомб. На жаль, є загиблі. Серед них – дитина. Дівчина, Софія. Цієї осені їй би виповнилось 15 років. Мої співчуття всім рідним і близьким. 

Багато поранених. Усім надається допомога. І рятувальники роблять усе, щоб врятувати якнайбільше життів. Я дякую всім, хто задіяний і хто підтримує Харків, харків'ян. 

Це жахливі, підлі російські удари просто по будинках, по міському парку. Росія точно відповідатиме за все своє зло. Але кожен у світі має пам'ятати, що не дати злу діяти – це найбільш ефективна тактика. Потрібні рішення, які можуть ухвалити партнери – саме ті країни, від яких залежить, чи є в нас здатність знищувати російську військову авіацію саме там, де вона базується, саме там, де ліквідувати цих терористів та їхню авіацію можна найбільш результативно.

Ми в Україні та наші друзі у світі не просто так кажемо про далекобійні рішення, про сильні рішення, про те, що може наблизити завершення цієї війни. Бо найголовніше для Путіна в його війнах – це терор проти цивільних, це залякування і знущання з людей. Саме так російське зло прийшло і в Сирію, і в Грузію, і в Україну. Це в них усюди однакова тактика терору, і треба поставити на цьому крапку. Це може забезпечити наша, українська далекобійність, відповідна підтримка для наших Сил оборони і системи ППО для України. Все те, про що ми говоримо з партнерами".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!