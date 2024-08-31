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Аргентинець з неприязню згадує роботу з ван Галом в МЮ.

Аргентинська зірка Анхель Ді Марія назвав Луї ван Гала найгіршим тренером у своїй кар'єрі.

На прохання журналіста ESPN назвати трьох найкращих тренерів у кар'єрі, 36-річний півзахисник Бенфіки відповів наступним чином.

"Не назву трьох найкращих, але можу точно назвати одного найгіршого.

Гірше за всіх був Луї ван Гал, можу вас у цьому запевнити. Якщо у вас були якісь сумніви з цього приводу, я готовий їх розвіяти", — заявив Ді Марія.

Анхель Ді Марія під керівництвом Луї ван Гала грав у складі Манчестер Юнайтед в сезоні-2015/16. За цей період він відіграв 32 матчі, забив 4 голи та віддав 11 результативних передач.