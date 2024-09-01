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До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 31 серпня 2024 року.

Завершилася 920 доба героїчного протистояння Українського народу р осійському повномасштабному воєнному вторгненню.

Втрати ворога:

Серед новин:

- Нідерланди передадуть Україні 28 гусеничних машин Viking Bandvagn S10, оголосив міністр оборони країни Рубен Брекельманс.

- США виділять 800 мільйонів доларів для відновлення української енергетики.

- Умєров підтвердив, що передав США список цілей для ATACMS у росії.

- Данія була готова передати Україні F-16 ще на початку війни – прем’єрка. Очільниця уряду Данії Метте Фредріксен вважає, що Україна отримала західні винищувачі пізніше, ніж це мало б статися.

- На думку експертів Інституту вивчення війни, Кремль проводить складну інформаційну кампанію, щоб виправдати падіння рейтингу правителя росії володимира пітуна через ситуацію у Курській області.

Щодо дій ворога на окремих напрямках

На Харківському напрямку відбулося сім боєзіткнень поблизу Плетенівки, Липців та Вовчанська.

На Куп’янському напрямку точилося 32 бої. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Синьківки, Колісниківки, Новоосинового, Лозової, Андріївки, Стельмахівки та Глушківки.

На Лиманському напрямку ворог 22 рази атакував біля Твердохлібового, Новосергіївки, Дружелюбівки, Греківки, Чернещини, Макіївки, Невського та Новосадового.

На Сіверському напрямку росіяни чотири рази наступали поблизу Верхньокам’янського, Івано-Дар'ївки та Виїмки.

На Краматорському напрямку відбулося 12 бойових зіткнень. Українські захисники відбивали штурмові дії російських загарбників неподалік Калинівки, Часового Яру, Ступочок, Іванівського, Андріївки та Предтечиного.

На Торецькому напрямку точилося 16 боїв, зокрема, біля Торецька та Неліпівки.

На Покровському напрямку наші захисники відбивали 55 ворожих штурмових дій в районах населених пунктів Зелене Поле, Воздвиженка, Гродівка, Карлівка, Новогродівка, Маринівка, Миролюбівка, Новогродівка, Михайлівка та Селидове. Найбільша концентрація атак була біля Новогродівки.

На Курахівському напрямку Сили оборони зупинили 24 атаки противника поблизу Українська, Галицинівки, Красногорівки, Георгіївки та Костянтинівки.

На Времівському напрямку російські загарбники вісім разів наступали біля Вугледару та Водяного. Успіху не мали.

На Оріхівському напрямку відбулося одне боєзіткнення неподалік Роботиного.

На Придніпровському напрямку українські захисники відбили дві атаки противника.

На Гуляйпільському напрямку обстановка без особливих змін.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник зберігає військову присутність, здійснює мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів з території рф.

Водночас, наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам відчутних втрат в живій силі та техніці, виснажуючи ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення.

Звернення Президента України Володимира Зеленського

"Очистити українське небо від російських керованих авіабомб – це сильний крок, щоб примусити Росію шукати закінчення війни та справедливого миру.

І я звертаюся до Сполучених Штатів, Великої Британії, Франції та Німеччини: нам потрібні можливості реально і повністю захищати Україну та українців. Нам потрібні і дозволи на далекобійність, і ваші далекобійні снаряди та ракети. Не можна відкладати життєво важливі рішення – саме те, що може найбільш правильно вплинути на події.

Ми ж маємо з вами домовленості щодо ППО і щодо ракет до систем ППО. Важливо якнайшвидше все це реалізувати. Ми працюємо цими днями ще активніше заради саме таких новин – про додаткові системи ППО. Я хочу подякувати всім у світі, хто нам допомагає".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!