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До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 1 вересня 2024 року.

Завершилася 921 доба героїчного протистояння Українського народу р осійському повномасштабному воєнному вторгненню.

Втрати ворога:

Серед новин:

- Російські війська завдали ракетного удару по центру соціально-психологічної реабілітації дітей та дитячому будинку в Сумах, є потерпілі.

- Більшість поляків хочуть, щоб військові збивали російські об'єкти над Польщею.

- Німецьке управління повітряним рухом (DFS) атакували хакери: імовірно, проросійські.

- Росія хоче змінити ядерну доктрину через "ескалаційний курс" Заходу.

- NYT: У США вважають малоймовірним, що український F-16 збили дружнім вогнем з Patriot.

Щодо дій ворога на окремих напрямках

На Харківському напрямку окупанти впродовж дня здійснили п’ять атак поблизу Вовчанська та Липців. Підрозділи Сил оборони відбили три штурмових дії противника, ще два боєзіткнення на даний час тривають.

За попередньою інформацією, з початку доби втрати ворога склали 70 окупантів загиблими та пораненими, знищено два танка, дві ББМ, 35 БпЛА та шість автомобілів. Крім того, пошкоджено три ББМ та шість автомобілів окупанта.

Чотирнадцять разів ворог атакував позиції українських військових на Куп’янському напрямку у районах Синьківки та Глушківки. Два боєзіткнення триває.

На Лиманському напрямку російські загарбники 17 разів намагалися просунутися поблизу Макіївки, Греківки, Новосадового, Невського та Торського. Захисники України відбили 16 атак ворога, ще один бій триває поблизу Макіївки.

На Сіверському напрямку ворог дев’ять разів здійснив атакувальні дії в районах Верхньокам’янського та Роздолівки. Шість атак вже відбито нашими оборонцями, ще три — тривають.

На Краматорському напрямку окупанти здійснили п’ять штурмових дій в районах Андріївки, Кліщіївки, Майського та Маркового. Ситуація під контролем підрозділів Сил оборони.

На Торецькому напрямку ситуація напружена. Окупанти 16 разів атакували поблизу Торецька та Неліпівки. Триває бій.

На Покровському напрямку зберігається висока інтенсивність бойових дій. Кількість боєзіткнень зросла до 62. Загарбники продовжують натиск на бойові порядки захисників України поблизу Воздвиженки, Зеленого Поля, Калинового, Гродівки, Новогродівки, Карлівки, Маринівки та Михайлівки. Нашими захисниками відбито 58 ворожих атак, чотири бойових зіткнення ще продовжуються. Найгарячаше сьогодні в районі Новогродівки, де за сьогодні відбулось 27 бойвих зіткнень.

Попередні втрати агресора склали 212 окупантів вбитими та пораненими. Також знищено три бойових броньованих машин та автомобіль, пошкоджено п’ять артилерійських систем та два атомобіля.

На Курахівському напрямку на цей час доби нараховується 23 бойових зіткнення. Окупанти намагалися просунутися в районах населених пунктів Красногорівки, Костянтинівки та Георгіївки. Двадцять одну атаку відбито, ще дві — триває.

На Времівському напрямку за сьогодні агресор 13 разів штурмував передній край оборони в районах Водяного, Костянтинівки та Макарівки. Українські воїни зупинили десять ворожих атак, ще три — триває.

Сьогодні на Гуляйпільському та Оріхівському напрямку ворог активних наступальних дій не проводив.

На Придніпровському напрямку дві спроби ворога взяти позиції наших воїнів зазнали невдачі.

Українські захисники впевнено стримують натиск російських окупаційних військ.

Звернення Президента України Володимира Зеленського

"Держава-терорист повинна відчути, що таке війна. Ми працюємо, щоб якнайбільше російських військових обʼєктів, російської логістики, критичних обʼєктів їхньої воєнної економіки – щоб усе це опинилось у зоні доступу для нашої зброї.

Зараз це забезпечують наші дрони, і я дякую всім в Україні, хто працює для розробки та виробництва дронів. А також усім, хто працює заради нашої ракетної програми. І всій зовнішньополітичній команді нашої держави, яка переконує партнерів, що далекобійність є ключем для завершення цієї війни.

Своїми дронами й ракетами ми здатні виконати частину завдань. Але реальний мир, реальне завершення цієї війни – це комплексне завдання. І щоб примусити Росію до миру, щоб від брехливої риторики про переговори вони перейшли до кроків, щоб завершити війну, щоб очистити нашу землю від окупації та окупантів, – потрібні й дієві інструменти".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!