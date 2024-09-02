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36-річний футболіст продовжить кар'єру в чемпіонаті Греції.

Вілліан став гравцем Олімпіакоса, повідомив офіційний сайт грецької команди.

36-річний бразилець до переїзду в Грецію грав у лондонському Фулгемі протягом двох років.

Минулого літа він покинув Західний Лондон і став вільним агентом.

Найбільшу популярність здобув як гравець донецького Шахтаря (виступав за "гірників" із 2007 до 2013 року), а також лондонського Челсі (виступав у клубі з 2013 до 2020 року).

Нагадаємо, що за Олімпіакос виступає український форвард Роман Яремчук.