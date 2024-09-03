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До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 2 вересня 2024 року.

Завершилася 922 доба героїчного протистояння Українського народу р осійському повномасштабному воєнному вторгненню.

Втрати ворога:

Серед новин:

- Московський нафтопереробний завод "Газпромнафти" після атаки українських безпілотників у ніч на 1 вересня призупинив роботу установки, яка видає близько половини загальної потужності.

- МЗС: Монголія, пустивши Путіна, ділить із ним відповідальність за воєнні злочини.

- Bloomberg: У Європі очікують, що Іран уперше передасть Росії балістичні ракети.

- Сенат Румунії схвалив передачу Україні системи Patriot.

- Після зустрічі з прем’єр-міністром Нідерландів Схоофом президент Зеленський заявив, українська розвідка передала Нідерландам інформацію про компоненти, вироблені в ЄС та США, які досі виявляються у російських ракетах, попри санкції.

Президент зазначив, що Україна цінує лідерство Нідерландів у роботі над санкційним режимом проти Росії.

Щодо дій ворога на окремих напрямках

На Харківському напрямку ворог продовжував наступальні (штурмові) дії, загалом відбулося сім бойових зіткнень. Бої точилися в районах населених пунктів Вовчанськ та Липці.

На Куп’янському напрямку за добу відбулося 16 ворожих атак. Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля Синьківки та Глушківки.

На Лиманському напрямку ворог атакував 18 разів. Намагався просунутись неподалік Макіївки, Греківки, Новосадового, Невського та Торського.

На Сіверському напрямку українські захисники відбивали дев’ять штурмових дій російських загарбників поблизу Верхньокам’янського та Роздолівки.

На Краматорському напрямку окупанти атакували вісім разів поблизу Андріївки, Кліщіївки, Майського та Маркового. Ситуація під контролем підрозділів Сил оборони.

На Торецькому напрямку ворог, за підтримки авіації, здійснив 20 атак неподалік Торецька та Неліпівки.

На Покровському напрямку наші захисники відбивали 63 штурмових і наступальних дії агресора поблизу населених пунктів Воздвиженка, Зелене Поле, Калинове, Гродівка, Новогродівка, Карлівка, Маринівка та Михайлівка. Найбільша концентрація ворожих атак була в районі Новогродівки, противник активно застосовував авіацію.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 25 атак в районах населених пунктів Красногорівка, Костянтинівка та Георгіївка.

На Времівському напрямку, за уточненою інформацією, противник здійснив 14 атак наших позицій неподалік Водяного, Костянтинівки та Макарівки.

За минулу добу на Гуляйпільському та Оріхівському напрямках активних наступальних дій ворога не відмічено.

На Придніпровському напрямку дві спроби окупантів захопити наші позиції успіху не мали.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник з території рф активно застосовує артилерію та авіацію по районах українських населених пунктів.

Сили оборони України продовжують операцію в Курській області.

Звернення Президента України Володимира Зеленського

"Сьогодні ми разом із Премʼєр-міністром Нідерландів у Запоріжжі, і це дуже відчутне свідчення рішучості Нідерландів та Премʼєр-міністра Схоофа особисто.

Бути зараз тут, у кількох десятках кілометрів від лінії фронту, і працювати разом з нами заради захисту людських життів – це саме те, що підтверджує справжнє лідерство. Нідерланди, дякую".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!