Ексгравець Шахтаря знову виступатиме в чемпіонаті Азербайджану.
Олексій Кащук, фото Карабах
03 вересня 2024, 17:26
Правий вінгер Олексій Кащук підписав контракт із Карабахом, передає офіційний сайт клубу з Агдама.
Угоду з 24-річним українцем розраховано до кінця червня 2027 року. Шахтар (Донецьк), свій попередній колектив, він залишив на правах вільного агента.
За "гірників" у сезоні-2023/24 Олексій провів 12 поєдинків у всіх турнірах, відзначившись 4 голами та 1 асистом.
Карабах Кащук представлятиме у футболці з 21-м номером. Команда Курбана Курбанова після 4-х зіграних матчів іде третьою в чемпіонаті Азербайджану.
Зазначимо, що нападник уже виступав в Азербайджані за Сабах (квітень 2022 — липень 2023). На його рахунку 18 голів і 12 асистів у 41 матчі за клуб із Баку.
Нагадаємо, Карабах є учасником Ліги Європи УЄФА-2024/25. У 8 турі основного раунду турніру команда в Греції зустрінеться з Олімпіакосом, який представляє український нападник Роман Яремчук.