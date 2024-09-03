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Ексгравець Шахтаря знову виступатиме в чемпіонаті Азербайджану.

Правий вінгер Олексій Кащук підписав контракт із Карабахом, передає офіційний сайт клубу з Агдама.

Угоду з 24-річним українцем розраховано до кінця червня 2027 року. Шахтар (Донецьк), свій попередній колектив, він залишив на правах вільного агента.

За "гірників" у сезоні-2023/24 Олексій провів 12 поєдинків у всіх турнірах, відзначившись 4 голами та 1 асистом.

Карабах Кащук представлятиме у футболці з 21-м номером. Команда Курбана Курбанова після 4-х зіграних матчів іде третьою в чемпіонаті Азербайджану.

Зазначимо, що нападник уже виступав в Азербайджані за Сабах (квітень 2022 — липень 2023). На його рахунку 18 голів і 12 асистів у 41 матчі за клуб із Баку.

Нагадаємо, Карабах є учасником Ліги Європи УЄФА-2024/25. У 8 турі основного раунду турніру команда в Греції зустрінеться з Олімпіакосом, який представляє український нападник Роман Яремчук.