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Португальський хавбек приєднається до Олімпіакосу.

Центральний півзахисник Галатасараю Сержіу Олівейра продовжить кар'єру в чемпіонаті Греції.

Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, 32-річний португалець проходить медогляд перед тим, як підписати контракт із Олімпіакосом, за який виступає український форвард Роман Яремчук.

Зазначається, що Олівейра підпише з пірейським клубом дворічний контракт із опцією продовження ще на один сезон.

У минулій кампанії Сержіу Олівейра провів 24 матчів у всіх турнірах, в яких він забив два голи та віддав дві результативні передачі.