Португальський хавбек приєднається до Олімпіакосу.
Сержіу Олівейра, Getty Images
04 вересня 2024, 19:07
Центральний півзахисник Галатасараю Сержіу Олівейра продовжить кар'єру в чемпіонаті Греції.
Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, 32-річний португалець проходить медогляд перед тим, як підписати контракт із Олімпіакосом, за який виступає український форвард Роман Яремчук.
Зазначається, що Олівейра підпише з пірейським клубом дворічний контракт із опцією продовження ще на один сезон.
У минулій кампанії Сержіу Олівейра провів 24 матчів у всіх турнірах, в яких він забив два голи та віддав дві результативні передачі.