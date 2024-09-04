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Португальський хавбек став одноклубником Романа Яремчука.

Олімпіакос на своєму офіційному сайті оголосив про підписання центрального півзахисник Сержіу Олівейри, права на якого раніше належали лісабонській Бенфіці.

32-річний португалець перейшов до грецького клубу на постійній основі.

Раніше повідомлялося, що термін угоди між гравцем та Олімпіакосом буде розрахований на два роки з можливістю продовження ще на один сезон.

У минулій кампанії Сержіу Олівейра провів 24 матчів за Галатасарай у всіх турнірах, в яких він забив два голи та віддав дві результативні передачі.