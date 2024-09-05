ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ



На даний час відбулося 164 бойових зіткнень. Найгарячішою сьогодні залишалася ситуація на Покровському та Курахівському напрямках, також ворог активний на Куп’янському, Лиманському та Торецькому напрямках.

За сьогодні противник завдав по території України одного ракетного удару із застосуванням 13 ракет, 57 авіаційних ударів (задіяв, зокрема 71 КАБ), використав для ураження 334 дрони-камікадзе. Здійснив більше 2500 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

На Харківському напрямку ворог один раз атакував неподалік Вовчанська. Бойове зіткнення триває.

За попередніми підрахунками на даний час втрати агресора за сьогодні складають 57 військових вбитими та пораненими, також наші воїни знищили дві одиниці автомобільної техніки та 32 БпЛА, окрім того пошкоджено чотири артилерійських системи і два автомобіля.

На Куп’янському напрямку ворог протягом дня 15 разів намагався просунутися вперед неподалік Синьківки, Глушківки, Лозової, Берестового та Мясожарівки. Чотирнадцять атак противника відбито Силами оборони. Бій продовжується в районі Лозової.

На Лиманському напрямку ворог атакував 11 разів в районах Дружелюбівки, Греківки, Макіївки, Новосадового, Невського та Торського. Досі точиться п’ять боєзіткнень, решту — наші воїни зупинили.

На Сіверському напрямку ворог два рази в продовж дня безуспішно намагався прорвати нашу оборону в районах Верхньокам’янського та Івано-Дар’ївки.

На Краматорському напрямку активність ворога вилилась в чотири бойових зіткнення. Дві атаки поблизу Часового Яру та Калинівки захлинулись. Два боєзіткнення триває. Загарбники зазнають втрат.

На Торецькому напрямку наші війська відбивали 12 атак противника поблизу Неліпівки, Торецька та Нью-Йорка. Вісім атак відбито, тривають бої у чотирьох локаціях. Ситуація контрольована.

Ворог 49 разів намагався вклинитися в нашу оборону на Покровському напрямку. Від початку доби, окупанти в районах населених пунктів Воздвиженки, Зеленого Поля, Новогродівки, Гродівки, Селідового, Миколаївки та Миролюбівки 47 раз отримали жорстку відсіч від наших захисників. Дві атаки тривають.

Противник зазнає значних втрат — за попередньою інформацією сьогодні наші воїни знешкодили на цьому напрямку більше 200 окупантів, 98 з них — безповоротно. Знищено чотири, пошкоджено стільки ж автомобілів окупантів та одна артилерійська система.

На Курахівському напрямку ворог 46 разів атакував наші позиції. Найбільшу активність проявляв у районі Георгіївки, Костянтинівки та Красногорівки, де укранські воїни відбивали 42 атаки, чотири боєзіткнення триває.

На Времівському напрямку наші війська відбивали три атаки противника, поблизу Костянтинівки та Водяного – дві атаки зупинено, ще одна триває.

Два рази окупанти безуспішно штурмували наші позиції на Оріхівському напрямку поблизу Роботиного та в напрямку Новоандріївки.

На Придніпровському напрямку противник не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. П’ять невдалих спроб штурмувати позиції українських воїнів було здійснено агресором протягом дня.

Сьогодні за ефективну та професійну бойову роботу слід відзначити воїнів 79-тої окремої десантно-штурмової Таврійської бригади ДШВ ЗСУ, які ефективно знищують ворога, завдають йому непоправних втрат в живій силі та техніці.

ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО

"Була сьогодні доповідь Головкома Сирського. Як і щодня – по кожній частині фронту, предметно щодо Покровська, Торецька, Курахівського напрямку. Окремо – операція в Курській області. І дуже важливо, що абсолютно всі визначені завдання нашої Курської операції реалізовуються. Дякую за це кожному солдату, кожному сержанту, кожному офіцеру, які залучені. І станом на зараз ця наша операція продовжує бути найбільшим поповненням обмінного фонду завдяки одному напрямку.

Ми готуємо важливі зустрічі з партнерами. Те, що може й повинно зміцнити наші позиції – не лише України, але й усіх нас у Європі, усіх нас у світі, хто прагне реального завершення цієї війни та реальної спільної роботи, щоб безпека більше ніколи не руйнувалась. Цей тиждень, наступний і увесь вересень мають бути результативними для всіх нас. І передусім це стосується ППО, наших можливостей на фронті та у відновленні. Ми готуємо змістовні речі".

Віримо у Збройні Сили України та допомагаємо їм! Разом Ми – сила! Слава Україні!