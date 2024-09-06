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До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 5 вересня 2024 року.

Завершилася 925 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

Втрати ворога:

Серед новин:

- "Взимку та восени до 20 годин без світла за песимістичним сценарієм, а за оптимістичним — до 12 годин на добу", - Центр протидії дезінформації.

- "Зеленський приїде на засідання "Рамштайну" у Німеччині, яке відбудеться завтра", – Spiegel.

- "Курська операція розпочалася через брак далекобійної зброї", — Зеленський в інтервʼю для NBC News.

- У Полтаві завершено аварійно-рятувальні роботи на місці ракетного удару по навчальному закладу Загинули 55 людей, постраждали — 328. Наразі фахівці проводять ідентифікацію вилучених тіл.

- "За шість днів рф не просунулась на Покровському напрямку ні на метр" — Сирський для CNN. За його словами Україна зупинила просування на Покровському напрямку. Також головком заявив, що рф планувала здійснити нову атаку на Україну з Курської області до моменту, поки Україна туди не вторглась.

Щодо дій ворога на окремих напрямках:

Загалом від початку цієї доби відбулося 151 бойове зіткнення. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому вогневого ураження. Найгарячіша ситуація залишається на Покровському напрямку, також ворог активний на Курахівському напрямку.

Російські загарбники завдали по території України 58 авіаударів, скинувши 66 КАБів. Крім цього, залучили для ураження 572 дрони-камікадзе та здійснили понад 2800 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

На Харківському напрямку відбулося сім боєзіткнень. Сили оборони відбивали наступ росіян неподалік Стариці та Вовчанська. Одна ворожа атака досі продовжується.

На Куп’янському напрямку ворог проводив наступальні дії, зокрема, біля Синьківки, Глушківки, Лозової та Андріївки. Тринадцять боїв завершено, два – ще тривають.

На Лиманському напрямку російські загарбники штурмували позиції наших військ поблизу Дружелюбівки, Макіївки, Невського, Чернещини та Новосадового. На цей час 14 бойових зіткнень завершено, три – досі продовжуються.

На Сіверському напрямку українські захисники відбивали чотири ворожі наступальні дії у районах Верхньокам’янського та Спірного.

На Краматорському напрямку точилося 13 боїв біля Часового Яру, Предтечиного, Іванівського, Білої Гори, Іванопілля та Кліщіївки. Наразі продовжується одна атака противника.

На Торецькому напрямку відбулося 15 бойових зіткнень. Росіяни штурмували позиції наших підрозділів біля Торецька та Неліпівки. Вісім зіткнень завершено, сім – досі тривають.

На Покровському напрямку, від початку цієї доби, точилися 42 бої у районах населених пунктів Суха Балка, Пантелеймонівка, Зелене Поле, Воздвиженка, Новотроїцьке, Гродівка, Миролюбівка, Новогродівка та Михайлівка. Сили оборони відбили 37 наступальних дій, п’ять — ще продовжуються. Сьогодні на цьому напрямку було знешкоджено 332 окупантів, з них 144 — безповоротно. Також знищено танк, бойову броньовану машину «Тигр», БМ-21 «Град», один БпЛА, три автомобілі та дев’ять одиниць мототехніки. До того ж, пошкоджено чотири танки, один міномет та десять одиниць автотранспорту.

На Курахівському напрямку ворог 28 разів проводив наступальні дії поблизу Лисівки, Українська, Галицинівки, Красногорівки, Георгіївки та Костянтинівки. Українські захисники зупинили 24 атаки, чотири – ще тривають.

На Времівському напрямку противник здійснив шість спроб витіснити наші підрозділи із займаних рубежів оборони біля Водяного, Костянтинівки та Вугледара. Чотири боєзіткнення завершено, два — досі продовжуються.

На Оріхівському напрямку зупинено атаку російських загарбників неподалік Роботиного. На Придніпровському напрямку окупанти зазнали поразки, тричі штурмуючи позиції наших військ.

На інших напрямках — без особливих змін.

Сьогодні варто відзначити воїнів 15 бригади оперативного призначення імені Героя України лейтенанта Богдана Завади, які ефективно нищать ворога, завдаючи йому вагомих втрат у живій силі та техніці.

Звернення Президента України Володимира Зеленського:

"Є вже чітке рішення Румунії щодо системи Patriot для України. Це рішення ухвалене на всіх рівнях. Я дякую за нього. І ми розраховуємо, що партнери реалізують повний пакет рішень щодо ППО та іншої допомоги Україні – це саме той пакет, який був ухвалений на саміті НАТО у Вашингтоні, що відбувся в липні.

Зараз міністр оборони України провів низку зустрічей у Франції та Британії. Ми постійно говоримо з американськими партнерами. Дуже цінуємо нашу співпрацю з Італією. Предметно вже підготувались до нового засідання Рамштайну, яке відбудеться незабаром. І все, про що ми домовляємось із партнерами, потребує максимально оперативної реалізації.

Коли рішення швидкі, росія не встигає адаптуватись, і ми досягаємо особливо цінних результатів. Це стосується і захисту наших міст та громад від ударів, і підтримки наших воїнів на фронті, і стійкості нашої держави, наших людей. Та й загалом – стійкості світу, який хоче й надалі жити за правилами, за міжнародним правом, а не в залежності від божевілля тих чи інших путіних".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!