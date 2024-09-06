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Нідерландський форвард, схоже, вирушить до Бразилії.

Зірковий нападник збірної Нідерландів Мемфіс Депай знаходиться за крок від того, щоб переїхати до Бразилії на правах вільного агента.

Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, Корінтіанс досяг принципової домовленості з 30-річним форвардом щодо особистих умов контракту до 2026 року.

Раніше повідомлялося, що Корінтіанс погодився платити Мемфісу 400 тисяч євро на місяць.

У минулому сезоні Ла Ліги Мемфіс Депай провів 23 матчі і забив 5 голів у футболці мадридського Атлетіко.