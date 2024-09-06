Нідерландський форвард, схоже, вирушить до Бразилії.
Мемфіс Депай, Getty images
06 вересня 2024, 20:03
Зірковий нападник збірної Нідерландів Мемфіс Депай знаходиться за крок від того, щоб переїхати до Бразилії на правах вільного агента.
Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, Корінтіанс досяг принципової домовленості з 30-річним форвардом щодо особистих умов контракту до 2026 року.
Раніше повідомлялося, що Корінтіанс погодився платити Мемфісу 400 тисяч євро на місяць.
У минулому сезоні Ла Ліги Мемфіс Депай провів 23 матчі і забив 5 голів у футболці мадридського Атлетіко.