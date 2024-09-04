Україна

Може вийти несподіваний розвиток кар’єри.

Нідерландський нападник Мемфіс Депай у складі своєї національної збірної провів якісний чемпіонат Європи-2024 в Німеччині, однак за ходом турніру його контракт із мадридським Атлетіко добіг до завершення, тож гравець опинився на ринку вільних агентів.

Як не дивно, за 30-річним виконавцем із досвідом виступів за ПСВ, англійський Манчестер Юнайтед, французький Ліон та каталонську Барселону так ніхто й не звернувся до моменту офіційного закриття вікна переходів.

Відповідно, обмаль часу залишається до того моменту, поки Депай ще може отримати притомну пропозицію з Європи.

А тим часом для нього на іншому континенті вже готують дуже привабливу пропозицію.

400 тис. євро на місяць погоджується платити бразильський Корінтіанс за те, аби Мемфіс грав у його складі.

У минулому сезоні Ла Ліги Депай провів 23 матчі і забив 5 голів.