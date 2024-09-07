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До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 6 вересня 2024 року.

Завершилася 926 доба героїчного протистояння Українського народу р осійському повномасштабному воєнному вторгненню.

ВТРАТИ ВОРОГА

ГОЛОВНІ НОВИНИ (hromadske)

🔸 США за підсумками "Рамштайну" виділили Україні пакет допомоги на $250 млн. Велика Британія заявила, що передасть 650 ракет на суму $210 млн. А Німеччина пообіцяла Україні танки Leopard 1A5 та самохідні гаубиці.

🔸 За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, є розвіддані про те, що росія проводить підготовку до нових масованих атак на українську енергосистему. Він запевнив, що Україна до них готується.

🔸 Бригаду "Азов" залучили до оборонних і наступальних дій у Нью-Йорку на Донеччині. Військовим вдалося відбити частину селища та деблокувати підрозділи Сил оборони, які були в оточенні.

🔸 Офіс генпрокурора розслідує 28 розстрілів українських полонених з боку військ рф із початку великої війни, в яких загалом загинули 62 українські військовослужбовці.

🔸 Правоохоронці знали, що депутат Артем Дмитрук готується виїхати за кордон, однак тоді не було законних підстав, щоб узяти його під варту — розповіли у ДБР.

🔸 На Венеційському кінофестивалі представили стрічку "росіяни на війні", яка зображує окупантів "звичайними" людьми та не показує руйнування й воєнні злочини, які ті вчиняють. Держкіно закликало виключити з програми цей фільм.