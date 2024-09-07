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Пішла епоха.

У ніч із 6-го на 7-е вересня, на стадіоні Сентенеріо, у столиці Уругваю Монтевідео, відбувся матч 7-го туру південноамериканського відбіркового турніру до чемпіонату світу-2026 між збірними Уругваю та Парагваю (0:0).

Цей матч став останнім у складі національної команди для 37-річного нападника "Чарруа" Луїса Суареса. Капітан збірної вийшов у стартовому складі і провів повний матч, не відзначившись результативними діями.

Луїс Суарес дебютував за збірну Уругваю в лютому 2007 року у товариському матчі з Колумбією (3:1). Загалом на його рахунку 143 матчі у футболці національної команди, в яких він забив 69 голів та зробив 39 результативних передач.