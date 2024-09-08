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Хавбек пропустить найближчий матч своєї команди.

Ісмаель Беннасер пропустить найближчий матч збірної Алжиру через пошкодження.

Півзахисник отримав травму на тренуванні перед грою з Ліберією. Після медобстеження 26-річний футболіст залишив розташування національної команди.

У Мілані хавбек пройде поглиблене обстеження, за підсумками якого стане зрозуміло, чи зможе він зіграти проти Венеції 14 вересня.

Минулого сезону Беннасер взяв участь у 20 матчах Серії А і забив 2 голи.