Хавбек пропустить найближчий матч своєї команди.
Ісмаель Беннасер, Getty Images
08 вересня 2024, 18:55
Ісмаель Беннасер пропустить найближчий матч збірної Алжиру через пошкодження.
Півзахисник отримав травму на тренуванні перед грою з Ліберією. Після медобстеження 26-річний футболіст залишив розташування національної команди.
У Мілані хавбек пройде поглиблене обстеження, за підсумками якого стане зрозуміло, чи зможе він зіграти проти Венеції 14 вересня.
Минулого сезону Беннасер взяв участь у 20 матчах Серії А і забив 2 голи.