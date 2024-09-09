Сили оборони продовжують мужньо захищати Україну.

Із початку доби відбулося 148 бойових зіткнень, окупанти завдали 60 авіаційних ударів із застосуванням 79 КАБів, 473 удари дронами-камікадзе та здійснили 2768 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів із використанням різних типів озброєння.

На Харківському напрямку загарбники впродовж дня здійснили три атаки поблизу Вовчанська. Підрозділи Сил оборони успішно відбили дві штурмові дії противника, ще одне боєзіткнення триває. За попередньою інформацією, з початку доби втрати ворога склали 59 окупантів вбитими та пораненими, знищено два автомобілі та чотири одиниці спеціальної техніки, 37 БпЛА, крім того, пошкоджено дві артилерійські системи, танк, три бойові броньовані машини ворога.

На Куп’янському напрямку Сили оборони відбили 13 атак противника в районі Синьківки, Степової Новосілки, Глушківки, Лозової, Мясожарівки та Стельмахівки.

12 разів ворог атакував на Лиманському напрямку, намагався просунутися в напрямку населених пунктів Невське, Новосадове, Торське, Діброва та Чернещина, на даний час точиться два боєзіткнення.

На Сіверському напрямку впродовж дня наші захисники відбили п’ять штурмових дій ворога в районах Верхньокам’янського, Спірного та Григорівки. Наразі, в трьох локаціях ще тривають бої.

На Краматорському напрямку мали місце вісім бойових зіткнень. Активність окупанти проявляли в районі Андріївки, Майського, Часового Яру, Білої Гори, Предтечиного та Кліщіївки. Сім спроб противника потіснити наші підрозділи виявились марними, одна атака триває. Ситуація контрольована.

За підтримки авіації ворог 17 разів намагався вклинитися в нашу оборону на Торецькому напрямку. Протягом дня окупанти атакували позиції українських оборонців поблизу населених пунктів Північне, Залізне та Нью-Йорк, Торецьк, Неліпівка та Дружба. Наші захисники відбили 13 штурмів, чотири атаки тривають досі.

На Покровському напрямку з початку доби в районах населених пунктів Зеленого Поля, Воздвиженки, Новотроїцького, Гродівки, Новогродівки, Селідового, Маринівки та Михайлівки відбито 29 наступальних та штурмових дій ворога. Ще сім боєзіткнень триває. Наші війська вживають заходи з утримання визначених рубежів. За попередніми даними за сьогодні ворог втратив 314 ліквідованих та поранених окупантів, один потрапив у полон, також українськими військовослужбовцями знищено десять автомобілів та один БпЛА. Окрім того, уражено дві гаубиці, два танки, один автомобіль та один міномет.

На Курахівському напрямку на цей час доби нараховується 25 бойових зіткнень. Загарбники зберігають активність, намагаючись просунутися в районах населених пунктів Красногорівки, Долинівки, Українська, Георгіївки та Костянтинівки. Підрозділи Сил оборони відбили 20 атак, п’ять штурмів досі тривають.

На Времівському напрямку відбулося два боєзіткнення в напрямку Водяного.

На Оріхівському напрямку наші війська відбили дві атаки противника поблизу Малої Токмачки та Роботиного, противник успіху не мав.

Сьогодні за ефективну бойову роботу слід відзначити воїнів 54-ї окремої механізованої бригади імені гетьмана Івана Мазепи.