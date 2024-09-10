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Нового функціонера клуб представить найближчим часом.

Офіційний сайт Хайдука передає, що Нікола Калінич більше не є спортивним директором сплітського клубу.

Останній у своїй футбольній кар'єрі матч (Хайдук — Горіца) екснападник відіграв 19 травня. Вищезгадану посаду 36-річний хорват обійняв наприкінці того ж місяця.

"Ми розійшлися з Ніколою після завершення перехідного періоду, виходячи з того, що буде найкращим рішенням для клубу на даний момент. Я дякую йому за те, що він прийняв цю роль у важкий час і дуже поважаю його почуття до Хайдука. Ми повідомили про це рішення тренеру Дженнаро Гаттузо, який, як і всі в клубі, найближчими днями має на меті максимально зосередитися на майбутньому дербі, щоб команда була якомога найкращою як фізично, так і морально. Оскільки це надзвичайно важлива посада, протягом наступного тижня ми представимо нового спортивного директора та спортивну стратегію клубу, яка, на нашу думку, є єдиною правильною для Хайдука в довгостроковій перспективі", — заявив президент правління клубу Іван Білич.

Зазначимо, що в п'ятницю, 13 вересня, Хайдук гостюватиме в Динамо в 6 турі чемпіонату Хорватії. Після 5 матчів колектив Гаттузо має 11 очок і йде 3-м у турнірній таблиці, тоді як загребці лідирують у ній з 13-ма заліковими балами.