Завершилася 930 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

ВТРАТИ ВОРОГА

ГОЛОВНІ НОВИНИ (hromadske)

🔸 США ввели санкції проти Ірану у відповідь на те, що той поставив балістичні ракети росії. Крім того, Франція, Німеччина та Велика Британія також вжили заходів у відповідь, серед яких — скасування двосторонніх угод про авіасполучення.

🔸 Україна розглядає можливість розірвання дипломатичних відносин з Іраном через постачання балістичних ракет росії — заявили в МЗС.

🔸 У місті Сміла, що на Черкащині, побили комісованого після поранення бійця ССО Анатолія Гончаренка. У мережі стверджували, що його побив тамтешній авторитет Вадим Долотенко. Місцевому жителю вже оголосили про підозру.

🔸 США та Велика Британія можуть обговорити дозвіл Україні бити вглиб росії далекобійною зброєю. Це може статися 13 вересня під час зустрічі лідерів країн. Президент Джо Байден заявив, що його адміністрація "зараз це вирішує", коли його запитали, чи знімуть США обмеження на використання Україною зброї великої дальності у війні проти росії.

🔸 Шольц нібито запропонував віддати росії частину території України. В ЄС не стали це коментувати та заявили, що "план Зеленського" зараз є "найбільш надійним".

🔸 У МКС відреагували на відмову Монголії арештувати путіна. Там заявили, що "не треба розчаровуватися", результати будуть.

ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ (22:00)

На даний час відбулося 112 бойових зіткнень. Найгарячішою сьогодні залишалася ситуація на Покровському та Курахівському напрямках, також ворог активний на Куп’янському, Лиманському та Торецькому напрямках.

За сьогодні противник завдав по території України 49 авіаційних ударів (задіяв, зокрема 67 КАБ), використав для ураження 526 дронів-камікадзе. Здійснив більше 3400 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

На Харківському напрямку ворог один раз атакував неподалік Вовчанська. Триває бій.

На Куп’янському напрямку противник протягом дня 13 разів намагався просунутися до наших позицій неподалік Синьківки, Глушківки, Лозової та Петропавлівки. Десять атак відбито Силами оборони. Бої продовжуються в районі Лозової.

На Лиманському напрямку ворог атакував 19 разів в районах Дружелюбівки, Твердохлібового, Невського, Макіївки, Новосадового та Торського. Досі точиться два боєзіткнення, решту атак наші воїни зупинили.

На Сіверському напрямку ворог дев’ять разів протягом дня безуспішно намагався прорвати нашу оборону в районах Верхньокам’янського, Григорівки та Спірного.

На Краматорському напрямку активність окупантів вилилась в три бойових зіткнення. Всі атаки поблизу Іванівського та Калинівки захлинулись. Загарбники зазнали втрат.

На Торецькому напрямку наші війська відбивали дев’ять атак противника поблизу Дачного, Торецька та Неліпівки.

Ворог 27 разів намагався вклинитися в нашу оборону на Покровському напрямку. Від початку доби, окупанти в районах Новоолександрівки, Воздвиженки, Свиридонівки, Гродівки, Іванівки, Новогродівки, Михайлівки та Маринівки 25 разів отримали жорстку відсіч від наших захисників. Дві атаки тривають.

Противник зазнає значних втрат — за попередньою інформацією, сьогодні наші воїни знешкодили на цьому напрямку понад 300 окупантів, 124 з них — безповоротно. Знищено шість артсистем, одну бойову броньовану машину та три автомобіля, також пошкоджено чотири автомобіля окупантів та 13 артилерійських систем.

На Курахівському напрямку ворог 22 рази атакував наші позиції. Найбільшу активність проявляв у районі Георгіївки, Українська та Красногорівки, де наші захисники відбили 18 атак, чотири боєзіткнення триває.

На Времівському напрямку наші війська відбивають атаку противника поблизу Вугледара.

Окупанти, без успіху, провели штурм наших позицій на Оріхівському напрямку, поблизу Малих Щербаків. Отримали гідну відсіч.

На Придніпровському напрямку сім невдалих спроб штурмувати позиції українських воїнів здійснено агресором протягом дня.

Сьогодні за ефективну та професійну бойову роботу слід відзначити воїнів 54 окремої механізованої бригади імені гетьмана Івана Мазепи, які рішуче знищують ворога, завдають йому непоправних втрат в живій силі та техніці.

ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО

"Доповіді розвідки: ГУР та Служба зовнішньої розвідки. Детально щодо наявних для України можливостей, а також загроз. Бачимо, які кроки планують у Москві, і будемо діяти відповідно – саме так жорстко, як це треба заради України. 

І хочу сказати зараз усім у світі, хто досі хоче якось допомагати Путіну: ми все зробимо не просто для захисту своєї держави і людей, а для реальної консолідації світу заради сильних відповідей на розпалювання війни чи будь-яку спробу війну продовжити.

Абсолютний наш пріоритет – це справедливий мир. І на кожну ракету, на кожен дрон, і на всі ворожі кроки, на кожну спробу зробити цю війну довшою та жорстокішою неминуче буде відповідь світу. Ми забезпечимо необхідну єдність світу, як би це не було складно".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!