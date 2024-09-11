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До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 10 вересня 2024 року.

Завершилася 930 доба героїчного протистояння Українського народу р осійському повномасштабному воєнному вторгненню.

ВТРАТИ ВОРОГА

ГОЛОВНІ НОВИНИ (hromadske)

🔸 США ввели санкції проти Ірану у відповідь на те, що той поставив балістичні ракети росії. Крім того, Франція, Німеччина та Велика Британія також вжили заходів у відповідь, серед яких — скасування двосторонніх угод про авіасполучення.

🔸 Україна розглядає можливість розірвання дипломатичних відносин з Іраном через постачання балістичних ракет росії — заявили в МЗС.

🔸 У місті Сміла, що на Черкащині, побили комісованого після поранення бійця ССО Анатолія Гончаренка. У мережі стверджували, що його побив тамтешній авторитет Вадим Долотенко. Місцевому жителю вже оголосили про підозру.

🔸 США та Велика Британія можуть обговорити дозвіл Україні бити вглиб росії далекобійною зброєю. Це може статися 13 вересня під час зустрічі лідерів країн. Президент Джо Байден заявив, що його адміністрація "зараз це вирішує", коли його запитали, чи знімуть США обмеження на використання Україною зброї великої дальності у війні проти росії.

🔸 Шольц нібито запропонував віддати росії частину території України. В ЄС не стали це коментувати та заявили, що "план Зеленського" зараз є "найбільш надійним".

🔸 У МКС відреагували на відмову Монголії арештувати путіна. Там заявили, що "не треба розчаровуватися", результати будуть.