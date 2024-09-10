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Команда Унаї Мельгоси здобула восьму перемогу у восьми матчах цієї кваліфікації молодіжного Євро-2025.

У рамках 8-го туру відбору на молодіжний Євро-2025 Україна U-21 в гостях зустрілась з однолітками з Північної Ірландії.

Ще в першому таймі колектив Унаї Мельгоси забезпечив для себе достатньо хорошу перевагу, коли у ворота суперника залетіло два м'яча — голами за "жовто-блакитних" відзначилися Назар Волошин та Максим Брагару.

У другому таймі, втім, наша молодіжна збірна змусила понервувати своїх вболівальників. Арсеній Батагов у своєму штрафному майданчику дуже грубо сфолив і отримав червону, а господарі право на пробиття пенальті.

До 11-метрової позначки підійшов Чарлі Аллен та реалізував можливість скоротити рахунок. На щастя, на більше суперника не вистачило. Фінальний свисток зафіксував перемогу збірної України U-21 з рахунком 2:1, яка стала восьмою для нашої команди.

Північна Ірландія U-21 - Україна U-21 1:2

Голи: Аллен, 82 — Волошин, 10, Брагару, 30

Вилучення: Батагов, 80