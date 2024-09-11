Відбулися чергові матчі відбірного циклу майбутнього мундіалю.
Колумбія - Аргентина, Getty Images
11 вересня 2024, 09:25
Сьогодні вночі пройшла низка матчів у рамках відбіркового циклу чемпіонату світу-2026 у Південній Америці.
У першому матчі збірна Аргентини у гостях поступилася Колумбії з рахунком 1:2.
Колумбійці відкрили рахунок у середині першого тайму, коли відзначився Москера, проте на початку другого тайму аргентинці, які, як і раніше, грають без травмованого капітана Ліонеля Мессі, зрівняли рахунок на табло зусиллями Гонсалеса. Тим не менш, вирішальний гол у складі колумбійців на 60 хвилині забив Хамес, який реалізував пенальті.
Колумбія — Аргентина 2:1
Голи: Москера, Хамес, 60 — Гонсалес, 48.
У другій грі збірна Бразилії мінімально поступилася Парагваю з рахунком 0:1. Єдиний та переможний м'яч для парагвайців забив гравець Інтер Маямі Дієго Гомес, який відзначився на 20 хвилині.
Парагвай — Бразилія 1:0
Гол: Гомес, 20.
У третій зустрічі Еквадор з таким же рахунком 1:0 обіграв Перу завдяки голу у виконанні Валенсії у другому таймі.
Еквадор — Перу 1:0
Гол: Валенсія, 54.
Збірна Чилі на своєму полі поступилася Болівії з рахунком 1:2. У складі болівійців голами відзначилися Альгараньяс та Мігуліто. У чилійців єдиний м'яч на рахунку Варгаса.
Чилі — Болівія 1:2
Голи: Варгас, 39, Альгараньяс, 13, Мігуліто, 45+1.
Насамкінець Венесуела поділила очки з Уругваєм. Матч закінчився без забитих м'ячів із рахунком 0:0.
Венесуела — Уругвай 0:0
Таким чином, Аргентина, як і раніше, очолює відбірковий етап ЧС-2026 після восьми ігор (18 очок), випереджаючи Колумбію на два бали. Позаду йде Уругвай – 15 очок. Бразилія займає п'яте місце, поступаючись Еквадору та випереджаючи Венесуелу та Парагвай. У зоні вильоту Болівія, Чилі та Перу.