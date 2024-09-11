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Відбулися чергові матчі відбірного циклу майбутнього мундіалю.

Сьогодні вночі пройшла низка матчів у рамках відбіркового циклу чемпіонату світу-2026 у Південній Америці.

У першому матчі збірна Аргентини у гостях поступилася Колумбії з рахунком 1:2.

Колумбійці відкрили рахунок у середині першого тайму, коли відзначився Москера, проте на початку другого тайму аргентинці, які, як і раніше, грають без травмованого капітана Ліонеля Мессі, зрівняли рахунок на табло зусиллями Гонсалеса. Тим не менш, вирішальний гол у складі колумбійців на 60 хвилині забив Хамес, який реалізував пенальті.

Колумбія — Аргентина 2:1

Голи: Москера, Хамес, 60 — Гонсалес, 48.

У другій грі збірна Бразилії мінімально поступилася Парагваю з рахунком 0:1. Єдиний та переможний м'яч для парагвайців забив гравець Інтер Маямі Дієго Гомес, який відзначився на 20 хвилині.

Парагвай — Бразилія 1:0

Гол: Гомес, 20.

У третій зустрічі Еквадор з таким же рахунком 1:0 обіграв Перу завдяки голу у виконанні Валенсії у другому таймі.

Еквадор — Перу 1:0

Гол: Валенсія, 54.

Збірна Чилі на своєму полі поступилася Болівії з рахунком 1:2. У складі болівійців голами відзначилися Альгараньяс та Мігуліто. У чилійців єдиний м'яч на рахунку Варгаса.

Чилі — Болівія 1:2

Голи: Варгас, 39, Альгараньяс, 13, Мігуліто, 45+1.

Насамкінець Венесуела поділила очки з Уругваєм. Матч закінчився без забитих м'ячів із рахунком 0:0.

Венесуела — Уругвай 0:0

Таким чином, Аргентина, як і раніше, очолює відбірковий етап ЧС-2026 після восьми ігор (18 очок), випереджаючи Колумбію на два бали. Позаду йде Уругвай – 15 очок. Бразилія займає п'яте місце, поступаючись Еквадору та випереджаючи Венесуелу та Парагвай. У зоні вильоту Болівія, Чилі та Перу.