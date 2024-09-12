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Форвард усе ще шукає варіанти для продовження кар’єри.

Італійський нападник Маріо Балотеллі від липня цього року є вільним агентом, оскільки його співпраця з турецьким Адана Демірспором завершилась.

34-річний виконавець має за плечима досвід виступів за міланський Інтер, Манчестер Сіті, Мілан, Ліверпуль, Ніццу, Марсель, Брешіа, Монцу та швейцарський Сьон, проте все одно шукає для себе нових викликів у кар’єрі.

"Про мене так багато вигадок у ЗМІ, але єдине, що я насправді роблю — це наполегливо працюю, щоб підготувати себе до нових викликів. Я шукаю найкращий проєкт для себе.

Я помітив, що останнім часом чуток про мене вигадують ще більше, аніж раніше. Не хвилюйтесь, зовсім скоро я поговорю з пресою й усе розповім.

Зараз для мене головне для мене — це тренуватись і зберігати спокій. Я отримав кілька пропозицій і шукаю найкращий для себе проєкт.

Натомість газети, журнали, пліткарі продовжують вигадувати лайно. Інколи, коли їм нічим себе зайняти", — заявив італійський виконавець.

Балотеллі в минулому сезоні забив сім голів та віддав один гольовий пас у 16 матчах.