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Португалець стійкий духом!

Нападник Ан-Насра Кріштіану Роналду дав коротку відповідь на запитання Ріо Фердинанда про те, як він реагує на критику експертів на телебаченні.

"Люди завжди помічають у тобі не найгірше, а найкраще. Але я не збираюся закінчувати кар'єру через те, що мене критикують два щури.

Світ любить мене, вболівальники люблять мене. Це моя мотивація продовжувати грати у футбол. Люди люблять мене.

Ніхто не забере в мене блиску через те, що двоє людей із телебачення, яких ніхто не знає, критикують мене", — сказав португалець.