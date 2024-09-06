Ліга націй

Ще одне досягнення для португальського футболіста.

Вчора, 5 вересня, збірна Португалії обіграла Хорватію (2:1) у стартовому матчі Ліги націй.

У цьому матчі відзначився 39-річний португалець Кріштіану Роналду, для якого це був 900 гол у кар'єрі.

"Це дуже багато означає для мене. Хотів досягти цього показника вже давно і знав, що скоро все трапиться, адже я, як і раніше, продовжую грати.

Це був чудовий матч у виконанні двох команд. Португалія грала цілком чудово. Я відчуваю хвилювання.

Можливо, виглядає так, що в мене просто нове досягнення, проте тільки мені відомо, як це важко працювати щодня заради того, щоб забити 900 голів. Це залишить унікальний слід у моїй кар'єрі", — наводить слова Роналду Record.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Португалія – Хорватія.