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Аргентинець буде готувати "янкіс" до домашнього мундіалю.

Головний тренер збірної США Маурісіо Почеттіно висловився про свою ціль на новому місці роботи. Його слова наводить журналіст Том Богерта.

"Мій штаб хоче ставити хороший футбол. Щоб переконати наших вболівальників підтримувати нас, важлива естетика. Ми хочемо грати в хороший, атакувальний футбол та вигравати матчі.

Нам потрібно вірити, що ми можемо виграти чемпіонат світу. Не просто перемогти у окремому матчі, а здобути кубок чемпіонів світу. Ми хочемо, щоб гравці з першого дня мислили масштабно та були налаштованні позитивно, — сказав Почеттіно.

Нагадаємо, у вересні колишній головний тренер французького ПСЖ, лондонських Челсі та Тоттенгема Маурісіо Почеттіно очолив збірну США, підписавши дворічний контракт з футбольною асоціацією країни.