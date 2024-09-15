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Ледь не вирвав перемогу для команди в компенсований час.

Український центральний захисник Олександр Сирота на правах оренди з київського Динамо наразі виступає в складі ізраїльського Маккабі Хайфа.

Напередодні 24-річний виконавець уп’яте з’явився в складі свого нового клубу, зігравши з перших хвилин матчу проти Маккабі Бней-Райна — сусіда на вершині турнірної таблиці.

Гра в рамках третього туру ізраїльської першості видалась запеклою й отримала приголомшливу розв’язку — у компенсований час, коли на табло був рахунок 1:1, Сирота забив гол із передачі Дії Саби.

Однак уже за кілька хвилин після цього гра рукою від Олександра у власному штрафному призвела до пенальті, який на 90+14 хвилині реалізував відомий українським уболівальникам ексфорвард одеського Чорноморця Гай Хадіда.

Маккабі Хайфа йде на першій сходинці турнірної таблиці, маючи по сім очок із Маккабі Бней-Райна після трьох матчів.