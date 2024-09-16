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До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 15 вересня 2024 року.

Завершилася 935 доба героїчного протистояння Українського народу р осійському повномасштабному воєнному вторгненню.

ВТРАТИ ВОРОГА

ГОЛОВНІ НОВИНИ

🔸У Харкові 15 вересня пролунали вибухи. Один удар прийшовся на житлову багатоповерхівку, є пожежа та руйнування. Щонайменше 35 людей поранені внаслідок ударів.

🔸Російські військові завдали удару по Гуляйпільській громаді Запорізької області. Внаслідок обстрілу троє людей загинуло.

🔸У результаті обміну полонених з Росією в Україну з полону повернулися 103 військовослужбовці Збройних сил.

🔸14 десантних катерів Sea Force атакували бурову установку "Крим-2" в Чорному морі.

Україна запустила власне виробництво 155-міліметрових артилерійських снарядів.

ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ (22:00)



Ситуація на лінії бойового зіткнення залишається складною. Сили оборони України спрямовують зусилля на зрив наступальних планів російського агресора та знищують його особовий склад і техніку.

Загалом, від початку доби вже відбулося 100 бойових зіткнень. Найбільше їх зафіксовано на Курахівському, Покровському та Лиманському напрямках.

Сьогодні від вогню ворожої артилерії та мінометів на Харківщині, Чернігівщині та Сумщині постраждали, зокрема, громади населених пунктів Грабовське, Вовківка, Миропілля, Лугівка, Воронівка, Тимофіївка. Крім цього, росіяни завдали авіаударів КАБами по районах Яструбиного, Білопілля, Юнаківки, Басівки, Воронівки та Нової Слободи.

На Харківському напрямку противник безуспішно намагався штурмувати позиції наших підрозділів у районі Вовчанська. Разом з тим, пообіді, ворожа авіація з території російської федерації завдала удару керованими авіаційними бомбами по цивільній інфраструктурі міста Харкова.

На Куп’янському напрямку противник 14 разів штурмував позиції наших підрозділів у районі Синьківки, Петропавлівки, Колісниківки, Глушківки, Кругляківки та Лозової. П’ять боєзіткнень досі тривають. Українські воїни продовжують стійко тримати оборону.

На Лиманському напрямку за день загарбницька армія здійснила 16 атак на позиції українців поблизу Дружелюбівки, Ковалівки, Твердохлібового, Невського, Макіївки, Тернів і Новосадового. Одинадцять боєзіткнень завершилися, ще два — тривають. По районах Серебрянського лісу, Твердохлібового та Дронівки активно діяла ворожа авіація.

Війська окупантів продовжують шукати слабкі місця в нашій обороні на Сіверському напрямку. Поблизу населених пунктів Білогорівка, Верхньокам’янське, Виїмка та Івано-Дар’ївка. Оборонці української землі відбили шість атак противника. Ще два боєзіткнення тривають. Населені пункти Сіверськ, Миколаївка та Переїзне зазнали ударів ворожими КАБами.

На Краматорському напрямку підрозділи Сил оборони відбили атаку російських загарбників поблизу Ступочок. Водночас армійська авіація противника двічі обстріляла Часів Яр некерованими авіаційними ракетами.

На Торецькому напрямку відбулося 11 ворожих атак у районі Торецька, Дачного, Щербинівки та Неліпівки. Українські воїни відбили вісім атак противника, ще три бої продовжуються. В основному агресор концентрує свої зусилля у районі Торецька, активно застосовуючи штурмову та армійську авіацію.

На Покровському напрямку від початку доби окупанти здійснили 16 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій в районах Воздвиженки, Зеленого Поля, Новоторецька, Гродівки, Новогродівки та Маринівки. Сили оборони стримують натиск і відбили 13 атак, три боєзіткнення ще тривають.

На Курахівському напрямку загарбники атакували 22 рази у бік Желанного Другого, Українська, Селідового, Долинівки, Георгіївки, Катеринівки та Костянтинівки. П’ятнадцять спроб окупантів просунутися вперед вже відбито.

На Времівському напрямку відбулось шість ворожих атак неподалік Водяного, Катеринівки та Макарівки. Три бої ще не завершилися.

На Оріхівському напрямку окупаційні війська безуспішно атакували поблизу Новодарівки.

Чотири рази ворог штурмував позиції наших оборонців на Придніпровському напрямку. Два боєзіткнення ще тривають.

ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО

"Зараз у Харкові ще тривають рятувальні роботи. Удар російської авіабомби по будинку. Це звичайний багатоповерховий житловий будинок. Була пожежа, завали перекриттів. Відомо про людей під завалами. Станом на зараз 35 поранених, і серед них – троє дітей. На місце оперативно прибули всі служби, рятувальники, медики, комунальні служби, і всім, хто постраждав, надається допомога. Загалом тільки в одному цьому ударі по Харківщині було чотири авіабомби. Одна по Харкову, по будинку. Інші три – по селах в Харківській області. Сьогодні ж росіяни били такими бомбами по Сумщині, по нашій Донеччині. Загалом щодобово – не менше сотні таких авіаударів. За одну минулу добу – 128 керованих авіабомб. І протиставити цьому терору можна лише системне рішення, і це рішення щодо далекобійності. Щоб знищити російську військову авіацію там, де вона базується. Це очевидне, логічне рішення. Ми пояснили вже всім партнерам, чому Україні дійсно потрібна достатня далекобійність. І кожен такий російський удар, кожен прояв російського терору, як сьогодні проти Харкова, проти нашої Сумщини, проти нашої Донеччини, – все це доводить, що далекобійність має бути – і має бути достатньою. Ми очікуємо відповідних рішень передусім від Сполучених Штатів Америки, Британії, Франції, Німеччини, Італії – усіх, хто може своєю рішучістю допомогти в порятунку життів".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!