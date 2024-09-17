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До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 16 вересня 2024 року.

Завершилася 936 доба героїчного протистояння Українського народу р осійському повномасштабному воєнному вторгненню.

Втрати ворога:

Серед новин:

- План перемоги України у війні готовий на 90% — Зеленський.

- ЗМІ: Зеленський виступить на Генасамблеї ООН 25 вересня.

- Міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен заявив, що Україна до кінця 2024 року отримає ще одну партію данських винищувачів F-16.

- З 2022 року росія разом з партнерами продали краденого з окупованих територій України зерна на майже один мільярд доларів, повідомляє WSJ.

- путін своїм указом збільшив штатну чисельність Збройних сил рф на 180 000 осіб — до 2 389 130 осіб, з яких 1 500 000 — це військовослужбовці.

Щодо дій ворога на окремих напрямках

На Лиманському напрямку загарбницька армія атакувала 18 разів поблизу Греківки, Дружелюбівки, Макіївки, Невського, Новосадового, Лозової, Білогорівки та у Серебрянському лісі. Українські захисники відбили 12 атак, ще шість — триває. Також ворог завдав авіаційних ударів по Новоєгорівці та Кучерівці.

На Сіверському напрямку впродовж дня окупанти один раз безуспішно атакували у районі Івано-Дар’ївки.

На Краматорському напрямку загарбники чотири рази здійснювали штурмові дії. Сили оборони зупинили дві атаки росіян поблизу Часового Яру, ще дві атаки тривають в районі Васюківки.

На Торецькому напрямку противник атакував 12 разів неподалік Дружби, Торецька та Залізного. Дев’ять боїв завершилися без успіху для окупантів, ще три — продовжуються. Потерпає від авіаційних ударів ворога Щербинівка, на яку за сьогодні вже скинуто дев’ять КАБів.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили 24 спроби потіснити наших захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Воздвиженка, Гродівка, Новогродівка, Маринівка та Красний Яр. Сили оборони стримують натиск противника та відбили 20 атак, чотири боєзіткнення досі тривають. Втрати ворога уточнюються.

Найгарячіший сьогодні Курахівський напрямок — 26 разів ворог атакував у бік Українська, Цукуріного, Желанного Першого, Георгіївки, Костянтинівки та Катеринівки. Дев’ятнадцять боїв завершено, сім — продовжуються.

На Времівському напрямку окупанти п’ять разів атакували позиції наших військ біля Вугледара, Катеринівки, Водяного та Костянтинівки. Дві штурмові дії ворога відбито, триває три боєзіткнення.

На Оріхівському напрямку противник продовжує обстріли позицій наших військ та цивільної інфраструктури, завдає авіаційних ударів.

На Придніпровському напрямку російські загарбники двічі намагалися витіснити з позицій наші підрозділи. Отримали жорстку відсіч, зазнали втрат.

Звернення Президента України Володимира Зеленського

"Сьогодні майже весь день – воєнні питання передусім. Була доповідь Головкома Сирського – тривала розмова на початку дня, щойно говорили з ним за підсумками дня. Вже більше сотні боїв від початку цієї доби. Найбільше – Курахівський напрямок, Покровський. Захищаємо позиції. Окремо й детально – щодо Курської операції, і кожен день діємо саме так, як передбачали.

Я хочу подякувати кожній нашій бригаді, кожному підрозділу за злагоджені кроки й реальну стійкість. Підписав сьогодні й кілька указів про відзначення наших воїнів – і це саме учасники Курської операції – державними нагородами. Пишаюся кожним".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!