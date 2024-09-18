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До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 17 вересня 2024 року.

Завершилася 937 доба героїчного протистояння Українського народу р осійському повномасштабному воєнному вторгненню.

Втрати ворога:

Серед новин:

- У США заявили, що бачили новий "план миру" Зеленського.

- Італія анонсувала поставку SAMP/T Україні до кінця вересня.

- Зеленський каже, що у вівторок на нараді з командуванням Повітряних сил знайшли спосіб розширення українського флоту винищувачів F-16.

- Міноборони Німеччини сподівається, що уряд схвалить додаткові сотні мільйонів євро для України.

- На початку 2024 року Залужний виступав проти планів Зеленського щодо вторгнення в Курську область — Politico з посиланням на неназваних українських військових високопосадовців.

Щодо дій ворога на окремих напрямках

На Лиманському напрямку не припиняються ворожі атаки в районах Чернещини, Дружелюбівки, Макіївки, Торського. З початку доби на цьому напрямку нараховується вже вісім боєзіткнень, досі триває два з них. Ситуація контрольована.

На Сіверському напрямку супротивник атакував поблизу Верхньокам’янського та Виїмки, двічі намагався прорвати нашу оборону. Обидві атаки відбиті.

На Краматорському напрямку загарбники здійснили п’ять штурмових дій поблизу Часового Яру, Ступочок та Кліщіївки. Одне боєзіткнення ще продовжується в районі населеного пункту Біла Гора.

Сім ворожих атак відбулося на Торецькому напрямку, ворог в основному атакує біля населених пунктів Торецьк та Неліпівка, наші захисники дають гідну відсіч. П’ять боєзіткнень вже завершено. Також авіація агресора завдала ударів некерованими авіаракетами та КАБами по Щербинівці, Петрівці та Дружбі.

З початку доби на Покровському напрямку окупанти здійснили вже 19 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій в районах Гродівки, Новоторецького, Орлівки, Миколаївки, Українська та атакували у бік Зеленого Поля. Сили оборони, стримуючи натиск, вже відбили 14 атак противника, п’ять боїв ще тривають.

Найбільша кількість боєзіткнень на цей час на Курахівському напрямку. За підтримки авіації загарбники 22 рази намагалися просунутися поблизу Цукуриного, Желанного Першого, Гірника, Георгіївки та Костянтинівки. Шість боєзіткнень наразі не завершені.

На Времівському напрямку загарбники шість разів атакували в напрямку Вугледару та Катеринівки, три атаки досі тривають.

Зазнав авіаудару НАРами населений пункт Вербове на Гуляйпільському напрямку.

На Придніпровському напрямку відбито дві ворожі атаки.

На інших напрямках фронту ситуація суттєвих змін не зазнала.

Звернення Президента України Володимира Зеленського

"Сьогодні в Україні – День рятівника. День усіх наших людей, які працюють виключно для того, щоб рятувати життя інших. Я подякував сьогодні всьому колективу ДСНС України, кожному й кожній, хто допомагає. Відзначив також державними нагородами.

І зараз я хочу особисто подякувати тим рятувальникам, хто особливо відзначився саме зараз, саме цими днями. Це Євгеній Хорунжий – рятувальник із Харківщини, сержант, і вже п’ять років працює в ДСНС і постійно залучається до ліквідації наслідків російських ударів. Це Олександр Агудов – капітан служби цивільного захисту, уже 13 років у Службі порятунку, Донеччина, Володимир Морозов – майстер-сержант, Сумщина; у ніч на сьогодні брав участь у ліквідації наслідків російського удару по Конотопу і завжди активний у захисті людей. Андрій Житков – майстер-сержант, Донеччина. Працює у найбільш небезпечних прифронтових районах, допомагає евакуації людей, рятує після ударів. Володимир Пискун – майстер-сержант, Херсонщина. Вже 14 років у ДСНС, дійсно фахова людина. І сапери ДСНС України: Олег Філіппов, Микола Лінцов, Олександр Гуменчак. Результативні хлопці. Я дякую вам та всім вашим колегам".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!