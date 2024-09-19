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До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 18 вересня 2024 року.

Завершилася 938 доба героїчного протистояння Українського народу р осійському повномасштабному воєнному вторгненню.

ВТРАТИ ВОРОГА

ГОЛОВНІ НОВИНИ (hromadske)

🔸 Зеленський заявив, що план перемоги уже повністю готовий. За його словами, уже опрацьовані всі пункти, ключові акценти, а також визначені необхідні додатки з деталями до плану.

🔸 Депутат Андрій Одарченко міг покинути територію України. Він фігурує у справі про хабар у криптовалюті для голови Держагентства відновлення. У САП припускають, що він виїхав через Закарпатську область.

🔸 НАЗК виявило в ексомбудсменки Людмили Денісової ознаки незаконного збагачення на майже 10 млн гривень та недостовірного декларування на понад 32,4 млн гривень. Правоохоронці розпочали кримінальні провадження.

🔸 Українські військові зупинили наступ російських військ у Курській області, частина її території залишається під контролем Сил оборони — заявив представник комендатури ЗСУ.

🔸 Рада в цілому проголосувала за зміни до держбюджету на 2024 рік щодо фінансування сектору безпеки та оборони. Його збільшать на 500 млрд гривень.

🔸 Глава МЗС Словаччини Юрай Бланар заявив, що членство України в НАТО створить додаткові конфлікти. Втім, додав, що Братислава поважає право Києва прямувати туди, куди він хоче.