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До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 19 вересня 2024 року.

Завершилася 938 доба героїчного протистояння Українського народу р осійському повномасштабному воєнному вторгненню.

ВТРАТИ ВОРОГА

ГОЛОВНІ НОВИНИ

🔸Єврокомісія виділить 160 млн євро на підтримку енергетики України. До цієї суми увійдуть близько 100 млн євро від заморожених російських активів в ЄС.

🔸Рада ухвалила перейменування понад 320 населених пунктів в рамках дерусифікації. Мова йде про назви які містять символіку російської імперської політики або не відповідають стандартам державної мови.

🔸Президент Володимир Зеленський під час візиту до США наступного тижня може зустрітися з кандидатами у президенти США Камалою Гарріс та Дональдом Трампом. Як очікується, 24 вересня Зеленський має виступити на засіданні Ради безпеки ООН.

🔸Росіяни обстріляли з артилерії Сумську область. Внаслідок артобстрілу Краснопільської громади три людини загинули, ще одна поранена. Напередодні увечері армія РФ здійснила авіаційний удар по Сумах внаслідок чого у місті частково зникло електро та водопостачання.

🔸У ніч проти 19 вересня сили протиповітряної оборони збили 42 "шахеди" і керовану авіаційну ракету Х-59/69, якими війська РФ атакували Україну.

🔸Німеччина передала Україні новий великий пакет військової допомоги, куди, серед іншого, увійшли танки Leopard 1 A5, САУ GEPARD, дрони та понад 60 тисяч боєприпасів калібру 155 мм.

ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ (22:00)



Ситуація на фронті характеризується особливою активністю ворога на Покровському та Курахівському напрямках, де ворог застосовує усі наявні сили та засоби для досягнення своїх цілей, але на заваді втіленню планів окупантів стоять наші незламні захисники, які у надзвичайно складних умовах, своїми професійними діями завдають ворогу непоправних втрат, знищують його на землі, воді і у повітрі.

Загалом від початку доби відбулося 95 бойових зіткнень.

Протягом доби від терористичних атак ворога постраждала низка населених пунктів Сумської та Чернігівської областей. Артилерійських обстрілів противник завдав по Миколаївці, Бобилівці, Рясному, Прогресу, Журавці та Вільній Слободі; під ударами авіації опинились Яструбине, Павлівка, Кекине, Руднєве, Річки та Велика Рибиця. Також противник завдав 11 авіаційних ударів по території Курської області, застосувавши 14 КАБів.

Сьогодні на Харківському напрямку російські окупанти один раз намагались здійснити штурм оборонних рубежів українського війська в районі Вовчанська.

На Куп’янському напрямку противник чотири рази активно йшов на позиції наших підрозділів у районі Синьківки, Стельмахівки та Глушківки, одне боєзіткнення триває. Українські воїни продовжують стійко тримати оборону.

Сьогодні на Лиманському напрямку загарбницька армія здійснила сім атак на позиції українців поблизу Макіївки, Чернещини, Невського та Торського. П’ять боєзіткнень завершилися без успіху для противника, ще два — триває.

На Сіверському напрямку поблизу населених пунктів Верхньокам’янське, Івано-Дар’ївка та Виїмка оборонці української землі відбили три атаки окупаційної армії, ще чотири атаки триває.

На Краматорському напрямку загарбники здійснювали штурм позицій нашого війська поблизу Курдюмівки. Атаку ворога відбито.

На Торецькому напрямку кількість ворожих атак зросла до семи. Ворог зосередив свої зусилля в районі Торецька, Щербинівки та Неліпівки, де відбулось чотири боєзіткнення, три атаки противника досі тривають.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти, за підтримки авіації, здійснили вже 22 спроби потіснити наших захисників із займаних позицій в районах Воздвиженки, Новоторецька, Гродівки, Миролюбівки, Миколаївки, Новогродіки та Маринівки. Сили оборони стримують натиск та на даний час відбили 16 атак противника, шість атак – ще триває. Втрати ворога уточнюються.

Продовжуються бої поблизу Цукуриного, Георгіївки, Костянтинівки та Катеринівки на Курахівському напрямку. За уточненою інформацією, у цьому районі за сьогоднішній день відбито 13 з 36 атак окупаційної армії. Точаться запеклі бої.

На Времівському напрямку противник, за підтримки авіації, чотири рази йшов на штурм позицій наших підрозділів неподалік Вугледару, Рівнополя та Катеринівки. Триває два боєзіткнення.

На Оріхівському напрямку окупанти здійснили три спроби атакувати наші підрозділи поблизу П’ятихаток та в напрямку Новоандріївки. Також терористична армія обстріляла некерованими авіаційними ракетами Кам’янське.

На Придніпровському напрямку противник завдав авіаційного удару по району Миколаївки Херсонської області. Також загарбник не полишає спроб вибити наші підрозділи з займаних позицій, так за сьогодні ним було здійснено три атакувальні дії, на даний час одне боєзіткнення продовжується.

ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО

"Зараз у Сумах тривають рятувальні роботи після удару російської бомби. Влучання по пансіонату для літніх людей. За наявною зараз інформацією, у будівлі були майже 300 людей – понад 200 пацієнтів та 60 осіб персоналу. Триває евакуація людей і перевіряється, чи є люди під завалами. Відомо вже про поранених, щонайменше одна людина загинула. Мої співчуття. Росія не могла не знати, що цей пансіонат для літніх людей – не військова база, не військовий об’єкт. За одну сьогоднішню добу – на цей час – російські війська застосували вже майже 90 керованих авіабомб. По наших містах, по українських позиціях. Обов’язково відповімо російській армії на цей терор. Відчутно відповімо"

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!