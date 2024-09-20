Інше

У Інфантіно труднощі.

ФІФА має труднощі з продажем прав на трансляцію клубного чемпіонату світу-2025 в наслідок чого президент організації Джанні Інфантіно скликав термінову нараду. Про це повідомляє AS.

За інформацією джерела, ФІФА зазнає труднощів з укладенням угоди щодо прав на трансляцію оновленого клубного чемпіонату світу, який заплановано на червень — липень 2025 року, що спонукало президента організації скликати екстрену нараду з кількома топ-менеджерами мовленнєвої галузі в п'ятницю, 20-го вересня.

Зазначається, що клуби, які беруть участь, не були проінформовані про суму компенсації за участь або розподіл призового фонду, хоча спочатку передбачалося, що провідні клуби можуть заробити близько 50 мільйонів доларів за участь у турнірі.

Спочатку ФІФА вела переговори з Apple, яка володіє ексклюзивними правами на трансляцію матчів МЛС, проте угоду досягнуто не було, що спонукало керівний орган шукати інші варіанти угоди. ФІФА також занепокоєна нестачею спонсорів, які бажають брати участь у КЧС.

Конкуренція з боку таких спортивних подій, як чемпіонат Європи серед жінок і Вімблдон, призвела до того, що телевізійні слоти вже розписані, про що заявив генеральний директор CBS Sports Девід Берсон. Він зазначив, що, враховуючи наявність прав на трансляцію турнірів УЄФА, цей турнір ФІФА не є пріоритетом.

"Ми розглядаємо всі пропозиції. Я не ухиляюся від відповіді, ми будемо оцінювати кожну окремо, виходячи з її цінності. На даний момент у нас вже є контент за участю провідних європейських команд майже на цілий рік. Тому ми повинні оцінити, яку додаткову цінність це матиме в цей період", — сказав Берсон.

Очікується, що на зустрічі також буде присутній президент ПСЖ та Асоціації європейських клубів Нассер Аль-Хелаїфі, оскільки ФІФА прагне більше залучити клуби, створити більшу визначеність щодо турніру, залучити спонсорів та розвіяти сумніви серед учасників КЧС.

Нагадаємо, оновлений клубний чемпіонат світу-2025 пройде на теренах Сполучених Штатів Америки.