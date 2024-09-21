На Стемфорд Брідж він провів шість років.
Саломон Калу, Getty Images
21 вересня 2024, 10:57
Колишній нападник Челсі і збірної Кот-д'Івуару Саломон Калу відновив кар'єру у віці 39 років.
Калу провів шість років на Стемфорд Брідж, забивши 60 голів у 254 іграх. З клубом він вигравав Лігу чемпіонів, АПЛ, чотири Кубки Англії та Кубок ліги. Також грав за Феєноорд, Лілль, Герту і Ботафого.
Два роки тому він несподівано перейшов у джибутійський клуб Арта Солар 7, де грав разом із колишнім півзахисником Арсеналу Алексом Сонгом.
Голова правління Арта Солар 7 Томмі Тайоро Нікосс на початку вересня очолив івуарійський СК Ганьйоа і переконав Калу приєднатися до команди як і директора, і гравця.
Зазначимо, що клуб вилетів із Першого дивізіону івуарійської ліги за підсумками минулого сезону.