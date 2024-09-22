Завершилася 941 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

ВТРАТИ ВОРОГА

ГОЛОВНІ НОВИНИ (hromadske)

🔸 Сили оборони уразили два військові арсенали збройних сил росії на російській території. Також СБУ завдала удару по військовому аеродрому "Шайковка" у Калузькій області.

🔸 Україна підготувала три пункти плану, який буде фундаментом для того, щоб "говорити в будь-якому форматі з росією". Тим часом у рф оголосили, що не братимуть участі у Самітах миру.

🔸 Зеленський заперечив інформацію іноземних журналістів про нібито 80 тисяч загиблих військових. Президент каже, що реальні втрати "набагато менші".

🔸 У ГУР дізналися про плани росії атакувати об'єкти української ядерної енергетики напередодні зими. Україна попереджає про ризик ядерного інциденту.

🔸 США готують пакет військової допомоги Україні на суму $375 млн. Його планують оголосити вже наступного тижня.

ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ (22:00)

Загалом від початку цієї доби відбулося 125 бойових зіткнень. Більше 50% від загальної кількості боїв відбулися на Покровському, Лиманському та Курахівському напрямках. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому вогневого ураження.

Російські загарбники завдали по території України два ракетні удари, 63 авіаудари, скинувши 86 керованих авіаційних бомб. Крім цього, залучили для ураження понад 650 дронів-камікадзе та здійснили майже 3400 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

На Харківському напрямку противник двічі безуспішно штурмував позиції наших підрозділів у районі Вовчанська. Водночас армійська авіація ворога завдала ударів некерованими авіаційними ракетами по Козачій Лопані.

На Куп’янському напрямку агресор проводив наступальні дії біля Синьківки, Степової Новоселівки, Кругляківки, Котлярівки, Стельмахівки та Лозової. Українські захисники зупинили п’ять ворожих атак. Ще два боєзіткнення продовжуються.

На Лиманському напрямку російські загарбники 23 рази атакували позиції Сил оборони поблизу Дружелюбівки, Чернещини, Греківки, Невського, Макіївки, Білогорівки та Новосадового. Чотири боєзіткнення ще тривають.

На Сіверському напрямку наші захисники відбили штурм окупаційних військ у бік Виїмки.

На Краматорському напрямку ворог за підтримки авіації штурмував наші позиції поблизу Калинівки, Майського, Андріївки та Білої гори. Сили оборони зупинили сім атак загарбників, ще два боєзіткнення тривають.

На Торецькому напрямку відбулося 11 боїв. Росіяни також за підтримки авіації штурмували позиції українських підрозділів біля Торецька, Щербинівки та Неліпівки. Сім атак агресора відбито, чотири ще не завершилися.

На Покровському напрямку, від початку цієї доби, противник 25 разів атакував у районах Новоторецька, Селідового, Новогродівки, Красного Яру, Воздвиженки, Михайлівки та Маринівки. Наші захисники відбили 24 штурми. Біля Селідового ще триває бій. Сьогодні на цьому напрямку, за попередніми даними, було знешкоджено 460 окупантів, з них 188 – безповоротно. Також знищено дві бойові броньовані машини та 11 автомобілів. Танк, одну ББМ, сім артилерійських систем та дев’ять автомобілів було пошкоджено.

На Курахівському напрямку ворог здійснив 20 спроб прорвати нашу оборону поблизу Желанного Другого, Цукуриного, Георгіївки, Костянтинівки, Катеринівки та Гірника. Тринадцять боєзіткнень завершено, ще сім – досі продовжуються

На цьому напрямку, за попередніми даними, втрати ворога безповоротними та пораненими склали 100 осіб. Також знищено чотири бойові броньовані машини.

На Времівському напрямку противник п’ять разів атакував наші підрозділи біля Вугледару, Катеринівки та Водяного. Зараз ще триває одна атака окупантів.

На Оріхівському напрямку війська загарбників чотири рази штурмували позиції Сил оборони поблизу Роботиного, Новоандріївки та Новоданилівки. Одне боєзіткнення ще триває.

На решті напрямків – без особливих змін.

Триває операція в Курській області. Авіація ворога продовжує завдавати ударів керованими авіаційними бомбами по своїх селах та містах.

Сьогодні варто відзначити воїнів 128-ої окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади, 35-ої окремої бригади морської піхоти ім. Контр-адмірала Михайла Остроградського, 425-го окремого штурмового батальйону «Скала» та 25-ої окремої повітрянодесантної Січеславської бригади, які ефективно нищать ворога, завдаючи йому вагомих втрат у живій силі та техніці.

ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО

"Сьогодні знов варто відзначити наших воїнів за влучність – влучність саме на території ворога. Це те, що змінює ситуацію принципово, – наша здатність повертати війну додому, в Росію.

Є чергове ураження арсеналу в Росії, і це був значний арсенал для окупанта. Всі наші воїни Сил оборони та безпеки України, які були задіяні, – дякую вам! Збройні Сили України, Служба безпеки України і всі, хто залучався, – молодці!

Також є хороша робота СБУ по ще одному арсеналу російських військ. Це були сховища російських тактичних ракет та керованих авіабомб – усе те, що Росія використовує для терору проти наших міст, наших позицій. І я хочу підкреслити: ми це робимо завдяки нашим спроможностям, нашій зброї – без тих засобів, які можуть надати партнери і які можуть значно прискорити завершення цієї війни завдяки знищенню російського наступального потенціалу.

Якби ми могли всю нашу влучність спрямувати для захисту України, якби для цього було достатньо ракет і дозволів, які можуть надати партнери, ситуація загалом у війні була б значно краща для нашої безпеки – для безпеки України і всіх у світі, хто не хоче існувати в умовах таких агресій, як ця російська".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!