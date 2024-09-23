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До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 22 вересня 2024 року.

Завершилася 942 доба героїчного протистояння Українського народу р осійському повномасштабному воєнному вторгненню.

Втрати ворога:

Серед новин:

- Глава МЗС Великої Британії Девід Леммі заявив, що настав критичний час для "нервів і мужності", згадавши про делікатні переговори з Білим домом щодо дозволу Україні використовувати ракети Storm Shadow для ударів углиб території РФ.

- МЗС України заявляє, що зустріч самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка з ватажком окупованої частини Донеччини Денисом Пушиліним матиме негативні наслідки для українсько-білоруських відносин.

- Україна очікує від партнерів постачання французьких винищувачів Mirage-2000, а також веде переговори щодо шведських Saab JAS-39 Gripen і німецько-британських Eurofighter Typhoon, повідомив міністр оборони Рустем Умєров.

- Над Балтійським морем за два дні виявили шість російських літаків.

- Російська влада заарештувала командира штурмового загону 110-ї мотострілецької бригади Володимира Новікова, також відомого під псевдонімом "Бєлий" – ISW.

Щодо дій ворога на окремих напрямках

На Харківському напрямку відбулося дві ворожі атаки у районі Вовчанська. Триває бій. Ситуація контрольована.

На Куп’янському напрямку ворог протягом дня намагався просунутися до наших позицій в районах Петропавлівки, Синьківки, Глушківки, Кругляківки, Лозової та Стельмахівки. П’ять атак противника ще тривають. Загалом на напрямку зафіксовано десять боєзіткнень. У райони Куп’янська, Куп’янська-Вузлового та Першотравневого окупанти скинули загалом дев’ять авіабомб.

Агресор збільшив кількість атак до п’яти на Лиманському напрямку. Відбулися бойові дії поблизу Чернещини, Дружелюбівки, Новосадового та Діброви. Два боєзіткнення тривають.

На Сіверському напрямку ворог намагався прорвати нашу оборону в районі Виїмки. Ситуація контрольована. Також окупант завдав авіаударів керованими авіаційними бомбами по районам населених пунктів Іванівці, Свято-Покровське та Слов’янськ.

На Краматорському напрямку наші захисники продовжують відбивати дві атаки окупантів біля Калинівки та Кліщіївки. Поблизу Григорівки та Ступочків п’ять ворожих атак вже зупинено. Противник застосовував некеровані авіаційні ракети по Ступочках.

На Торецькому напрямку загарбник, за підтримки штурмової та бомбардувальної авіації, чотири рази атакував у районах Дачне, Торецьк, Щербинівка та Неліпівка. Точиться бій поблизу Торецька.

Найбільша активність ворога наразі зберігається на Покровському напрямку. 21 раз за сьогодні тут розпочиналися зіткнення різної інтенсивності. Наразі тривають бої у шести локаціях в районах Новоторецька, Гродівки, Новогродівки та Маринівки. Авіація окупантів била протягом дня НАРами у бік Олександрополя.

Складна ситуація залишається на Курахівському напрямку. Поблизу Гірника, Цукуриного, Желанного Другого та Катеринівки відбито шість штурмів, також тривають чотири боєзіткнення поблизу Костянтинівки та Гірника.

На Времівському напрямку агресор атакує неподалік Вугледару та Водяного, наразі триває чотири боєзіткнення. Також ворожа авіація завдала ударів біля Богоявленки, Урожайного і Рівнополя.

На Гуляйпільському та Оріхівському напрямках активних дій окупантів за сьогодні не відзначено. Противник завдає авіаційних ударів та веде артилерійські обстріли по позиціям наших військ та населеним пунктам.

На Придніпровському напрямку нашими захисниками відбито один штурм ворога.

Звернення Президента України Володимира Зеленського

"Цієї ночі Росія знову вдарила по Харкову – авіабомбами по звичайному житловому будинку. Внаслідок обстрілу 21 людина постраждала. Серед них восьмирічна дитина та двоє підлітків 17 років. 60 мешканців будинку евакуйовано. Всім надається необхідна допомога.

Загалом протягом тижня ворог застосував понад 900 керованих авіаційних бомб, близько 400 «шахедів», майже 30 ракет різних типів.

Нам необхідно посилити наші спроможності для ще більшого захисту життів людей і безпеки. Україні потрібна повноцінна далекобійність. Ми переконуємо партнерів і продовжимо говорити про це наступного тижня".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!