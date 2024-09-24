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До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 23 вересня 2024 року.

Завершилася 943 доба героїчного протистояння Українського народу р осійському повномасштабному воєнному вторгненню.

Втрати ворога:

Серед новин:

- Зеленський виступив на Саміті майбутнього в ООН та закликав до глобальної єдності аби подолати руйнівну силу Росії та її спільників.

- Президент Чехії знову закликає до "реалізму" щодо повернення Україною територій.

- Шольц підтвердив, що не підтримує послаблення обмежень на використання Україною німецької зброї, аби вона завдавала удари по території Росії.

- Президент Ірану заявив, що "прагне переговорів із Заходом" щодо війни в Україні.

- Данія надає Україні 16 млн євро для відновлення енергетики.

Щодо дій ворога на окремих напрямках

На Харківському напрямку російські війська намагаються потіснити наші підрозділи в районах Липців та Тихого, поблизу останнього триває бій. Сьогодні українським захисникам на цьому напрямку вдалося ліквідувати та поранити 47 окупантів, знищити один танк, 13 артилерійських систем, 41 БпЛА, чотири одиниці автомобільної та п’ять одиниць спеціальної техніки.

Сім разів ворог атакував наші позиції на Куп’янському напрямку. Поблизу населених пунктів Глушківка, Кучерівка, Колісниківка та Стельмахівка підрозділи Сил оборони відбили сім наступальних дій противника.

На Лиманському напрямку за день російські війська 19 разів атакували українських захисників в районах Чернещини, Дружелюбівки, Невського, Макіївки, Діброви, Торського та Дронівки. Бої продовжуються у двох локаціях.

Ворог один раз штурмовими діями намагався витіснити наших захисників з позицій в районах Федорівки на Сіверському напрямку. Атаку відбито, противник успіху не мав.

На Краматорському напрямку українські воїни відбили чотири спроби загарбників просунутись поблизу Калинівки, Кліщіївки, Білої Гори та Предтечиного. Ситуація контрольована.

На Торецькому напрямку, де окупанти за підтримки авіації 15 разів атакували наші позиції поблизу Дачного, Торецька та Неліпівки, дев’ять боєзіткнень вже завершені. Бої тривають поблизу Торецька.

Основні зусилля ворог спрямовує в напрямку Покровська. Тут, впродовж дня, агресор 30 разів атакував в районах Воздвиженки, Маринівки, Миролюбівки, Новоторецького, Миколаївки, Новогродівки, Журавки, Красного Яру та Зеленого Поля. За попередніми підрахунками сьогодні окупанти на даному напрямку втратили більше 220 військовослужбовців вбитими та пораненими, знищено чотири танки, 12 одиниць автомобільної техніки, вісім бойових броньованих машин та шість артилерійських систем.

На Курахівському напрямку на цей час доби наші захисники відбили 21 ворожу спробу атакувати наші позиції. Загарбники намагалися просунутися поблизу Цукуриного, Георгіївки, Костянтинівки, Катеринівки та Українська. Бої не вщухають, на даний час триває три бойових зіткнення.

На Времівському напрямку сьогодні агресор вісім разів намагався штурмувати передній край оборони в напрямку Павлівки та Вугледару. Українські воїни зупинили п’ять атак противника, ще три атаки тривають.

На Оріхівському напрямку відбулося одне безуспішне для ворога бойове зіткнення неподалік Новоандріївки.

На Придніпровському напрямку ворог провів два невдалі штурми, отримав відсіч.

Звернення Президента України Володимира Зеленського

"Відновлення нашої енергетики після російських обстрілів та підготовка до зими – завдання, над якими зараз активно працюємо. Разом із Прем’єр-міністром Фуміо Кішідою обговорили ситуацію в енергетиці. Дякую за новий пакет енергетичної допомоги, який готує Японія.

Дякую за підтримку України, українців із самого початку повномасштабного вторгнення".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!