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До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 24 вересня 2024 року.

Завершилася 944 доба героїчного протистояння Українського народу р осійському повномасштабному воєнному вторгненню.

ВТРАТИ ВОРОГА

ГОЛОВНІ НОВИНИ (hromadske)

🔸 Союзники не вважають, що план перемоги Зеленського допоможе у війні з росією — пише Bloomberg. Кажуть, не побачили в ньому "сюрпризів".

🔸 У США вважають, що Україна не надала "переконливих аргументів" щодо дозволу бити американською зброєю углиб рф — пише Washington Post

🔸 У ГУР заявили, що повністю звільнили територію Вовчанського агрегатного заводу та знищили окупантів у всіх 30 будівлях підприємства.

🔸 росія планує атакувати одразу три українські АЕС, Україна має докази цього — повідомив Зеленський під час засідання Ради Безпеки ООН.

🔸 Дональд Трамп пообіцяв "вийти" з війни в Україні, оскільки, на його думку, Вашингтон застряг у ній.

🔸 У жовтні США, Німеччина, Франція та Велика Британія обговорять підтримку України — пише Spiegel.

🔸 Ердоган заявив, що війну росії та України треба закінчувати дипломатією та діалогом на основі української територіальної цілісності.

🔸 Світ має визначитися, чи будемо ми далі підтримувати Україну. Я свою відповідь знаю — заявив Байден під час виступу на Генасамблеї ООН.