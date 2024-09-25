Завершилася 944 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

ВТРАТИ ВОРОГА

ГОЛОВНІ НОВИНИ (hromadske)

🔸 Союзники не вважають, що план перемоги Зеленського допоможе у війні з росією — пише Bloomberg. Кажуть, не побачили в ньому "сюрпризів".

🔸 У США вважають, що Україна не надала "переконливих аргументів" щодо дозволу бити американською зброєю углиб рф — пише Washington Post

🔸 У ГУР заявили, що повністю звільнили територію Вовчанського агрегатного заводу та знищили окупантів у всіх 30 будівлях підприємства.

🔸 росія планує атакувати одразу три українські АЕС, Україна має докази цього — повідомив Зеленський під час засідання Ради Безпеки ООН.

🔸 Дональд Трамп пообіцяв "вийти" з війни в Україні, оскільки, на його думку, Вашингтон застряг у ній.

🔸 У жовтні США, Німеччина, Франція та Велика Британія обговорять підтримку України — пише Spiegel.

🔸 Ердоган заявив, що війну росії та України треба закінчувати дипломатією та діалогом на основі української територіальної цілісності.

🔸 Світ має визначитися, чи будемо ми далі підтримувати Україну. Я свою відповідь знаю — заявив Байден під час виступу на Генасамблеї ООН. 

ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ (22:00)

Загалом від початку цієї доби відбулося 137 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому вогневого ураження.

Російські загарбники завдали по території України один ракетний удар, 57 авіаударів, скинувши 82 керовані авіаційні бомби. Крім цього, залучили для ураження понад 730 дронів-камікадзе та здійснили більше 3600 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

На Харківському напрямку противник тричі безуспішно штурмував позиції наших підрозділів у районі Вовчанська. Водночас авіація ворога зі сторони Шебекіно (рф) завдала руйнівних ударів керованими авіаційними бомбами по житлових районах та цивільній інфраструктурі Харкова (сім КАБ) та Вовчанську.

На Куп’янському напрямку агресор проводив наступальні дії біля Синьківки, Стельмахівки, Андріївки, Піщаного, Кругляківки та Лозової. Українські захисники зупинили 11 ворожих атак. Поблизу Кругляківки ще точиться бій.

На Лиманському напрямку російські загарбники 22 рази атакували позиції Сил оборони поблизу Дружелюбівки, Чернещини, Греківки, Невського, Торського, Макіївки, Зарічного та Новосадового. Сім боєзіткнень ще тривають.

На Сіверському напрямку наші захисники відбили три штурмові дії окупаційних військ у бік Верхньокам’янського та Білогорівки.

На Краматорському напрямку ворог за підтримки авіації атакував наші позиції поблизу Маньківки, Калинівки, Ступочок та Білої гори. Сили оборони зупинили сім атак загарбників, ще два боєзіткнення тривають.

На Торецькому напрямку відбулося 10 боїв. Росіяни також за підтримки авіації штурмували позиції українських підрозділів у бік Торецька та Щербинівки. Усі атаки агресора відбито.

На Покровському напрямку, від початку цієї доби, противник 24 рази атакував у районах Воздвиженки, Новоторецька, Зеленого Поля, Новогродівки, Красного Яру, Миколаївки та Маринівки. Наші захисники відбили 23 штурмові дії ворога. Біля Красного Яру ще триває бій. Сьогодні на цьому напрямку, за попередніми даними, було знешкоджено 328 окупантів, з них 134 безповоротно. Також знищено п’ять танків, шість ББМ та вісім автомобілів. Ще один танк, три ББМ, 11 артилерійських систем та три автомобілі було пошкоджено.

На Курахівському напрямку ворог здійснив 19 спроб прорвати нашу оборону поблизу Цукуриного, Желанного Другого, Георгіївки, Дальнього, Костянтинівки та Катеринівки. П’ятнадцять боєзіткнень завершено, ще чотири — досі продовжуються. На цьому напрямку, за попередніми даними, втрати ворога безповоротними та пораненими склали 52 особи. Також знищено бойову броньовану машину та автомобіль.

На Времівському напрямку противник вісім разів атакував наші підрозділи біля Вугледара, Павлівки, Катеринівки та Водяного. Половину атак наші воїни на цей час відбили, ще чотири боєзіткнення тривають.

На Придніпровському напрямку війська загарбників тричі безуспішно намагалися витіснити підрозділи Сил оборони зі займаних позицій. Зазнали втрат та відступили.

На решті напрямків без особливих змін.

Триває операція в Курській області. Авіація ворога продовжує нищити керованими авіаційними бомбами свої села та міста.

Сьогодні варто відзначити воїнів 118-ої окремої механізованої бригади, 57-ої окремої мотопіхотної бригади імені кошового отамана Костя Гордієнка та 110-ої окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка, які ефективно нищать ворога, завдаючи йому вагомих втрат у живій силі та техніці.

ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО

"Кожен пункт Формули миру ґрунтується на принципах, цілях і нормах Статуту ООН — на правах, які він гарантує країнам, і на резолюціях Генеральної Асамблеї, які вже підтримані більшістю країн.

І не існує різних версій Статуту ООН для різних частин світу. Немає регіональних квазістатутів. Немає окремого Статуту ООН для БРІКС чи для "Великої сімки". Немає окремого російсько-іранського Статуту ООН або окремого китайсько-бразильського Статуту ООН. Є лише один Статут ООН, який об'єднує всіх — має об'єднувати всіх. Шлях до справедливого миру один — чіткі кроки, які всі однаково розуміють, і це відображено у Формулі миру. Це виконання Статуту ООН. І ми всі знаємо, що треба зробити, якщо ми чесно оцінюємо ситуацію та справді хочемо зупинити війну Росії. А найголовніше діяти. Разом. У єдності. Без створення нових і непотрібних поділів світу на блоки чи регіональні групи. Єдність завжди працює на користь миру".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!