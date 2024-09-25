Перший гол українського хавбека у складі клубу зі Словаччини.
Данило Ігнатенко, скріншот
25 вересня 2024, 12:45
Слован Братислава у матчі 1/32 фіналу Кубка Словаччини в гостях обіграв Белушу (6:1).
У цьому матчі у стартовому складі Словану вийшов український півзахисник Данило Ігнатенко, який відзначився голом на 47 хвилині.
Для 27-річного українця це був перший гол у складі нової команди, куди він перебрався минулого літа з Бордо.
Після семи турів Слован набрав 18 очок і посідає перше місце у чемпіонаті Словаччини, випереджаючи Жиліну на один бал.