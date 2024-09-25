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Перший гол українського хавбека у складі клубу зі Словаччини.

Слован Братислава у матчі 1/32 фіналу Кубка Словаччини в гостях обіграв Белушу (6:1).

У цьому матчі у стартовому складі Словану вийшов український півзахисник Данило Ігнатенко, який відзначився голом на 47 хвилині.

Для 27-річного українця це був перший гол у складі нової команди, куди він перебрався минулого літа з Бордо.

Після семи турів Слован набрав 18 очок і посідає перше місце у чемпіонаті Словаччини, випереджаючи Жиліну на один бал.